Samtpfote Sissi kann auch fauchen

Ihr Name ist Sissi und sie kam im Februar ins Tierheim, da die Besitzer zu wenig Zeit für sie hatten. Bei der Katze handelt es sich von der Rasse her um eine „Heilige Birma“, berichtet das Tierheimpersonal. Diese sind vom Wesen her freundliche, sanftmütige und menschenbezogene Katzen. Sissi ist auch verschmust, zeigt es jedoch deutlich mit einem „Fauchen“ wenn sie nicht mehr will. Deshalb sollten auch keine kleinen Kinder im neuen Zuhause sein. Die Samtpfote ist am 14. Mai 2011 geboren und wie allen Katzen im Tierheim ist sie kastriert, geimpft und tätowiert. Sie liebt es eine Einzelprinzessin zu sein, ist eine kleine Gourmetdame und ist Freigang gewöhnt. Auf Fellpflege sollte bei der Katze zudem geachtet werden. Wer sich für Sissi interessiert und mehr über sie erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365, in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es online unter www.tierheim-lindau.de.