Sammelstellen für alte Christbäume

Auch 2024 bieten die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) wieder die Möglichkeit an, Christbäume an bestimmten Sammelstellen kostenlos zu entsorgen. Für diese einmalige Aktion werden die Plätze zur Ablagerung der Christbäume mit „Sammelstellen“ bezeichnet und befinden sich auf der Insel: Jahnturnhalle Richtung Kleiner See; in Schachen: Parkplatz bei Tennishalle (Wackerstraße); in Aeschach: Schulhof-Schule Langenweg; in Hoyern: Feuerwache West (Hoyerbergstraße); in Reutin: Wendeplatz Otto-Geßler-Straße, Schule Reutin und Buttlerhügel-Kreuzung Rickenbacher Straße/Heuriedweg; in Zech: Max-Halbe-Weg (beim TSG-Vereinsheim); in Oberreitnau: auf dem Parkplatz vor dem Freizeitzentrum; in Unterreitnau: vor der ehemaligen Schule.

