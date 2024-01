Salvatore Cifonelli kehrt zur SpVgg Lindau zurück

Prominente Verstärkung für die SpVgg Lindau: Der Fußball-A-Ligist kann von nun an wieder auf die Dienste von Salvatore Cifonelli zurückgreifen. Nach eineinhalb Spielzeiten beim VfB Friedrichshafen in der Landesliga hat er sich nach Häfler Angaben aus „familiären Gründen“ zu einem Wechsel zu seinem Heimatverein entschieden.

Von der Stammkraft zum Ergänzungsspieler

Noch im vergangenen Jahr war der 32-jährige Mittelfeldspieler eine Stammkraft beim VfB. Er spielte insgesamt 25-mal und stand 17-mal in der Startelf. Dabei gelang ihm auch ein Tor. Allerdings veränderte sich seine Rolle. Cifonelli kam in der laufenden Saison 2023/2024 nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, auch der Trainerwechsel (Michael Steinmaßl für Giovanni Rizzo) änderte daran wenig - nur in drei Partien durfte er beim aktuellen Tabellenzehnten der Landesliga von Anfang an ran. Privates Glück hatte er im Sommer 2023, als er in Italien heiratete.

In der Winterpause hat sich Cifonelli also entschieden, weniger Aufwand in den Fußball zu investieren. Er ist der zweite VfB-Abgang neben Stürmer Sascha Hohmann, der sich nach über sechs Jahren in Friedrichshafen dem Bezirksliga-Zweiten SV Oberzell angeschlossen hat.

Die SpVgg Lindau kann sich glücklich schätzen, Cifonelli wieder in ihren Reihen zu haben. Er dürfte ziemlich sicher eine Führungsrolle im jungen Team übernehmen und soll mithelfen, den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A2 souverän zu realisieren. Momentan sieht es dahingehend gut aus: Lindau hat als Tabellenneunter fünf Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz.