Sängerin Aja präsentiert neue CD im Lindauer Zeughaus

Die Vorarlberger Sängerin Aja hat im Frühjahr unter dem Titel „white girl from the mountains“ ihre erste Solo-CD aufgenommen. Diese präsentiert sie auf Einladung des Jazzclubs Lindau am Sonntag, 26. November, um 20 Uhr im kleinen Zeughaus. Karten sind am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Aja bereitet es große Freude, sich selbst zu begleiten, heißt es in der Ankündigung. Sie könne auf diese Art und Weise ihren ganz eigenen, sehr intimen Raum eröffnen und die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz in ihre Welt entführen. Die Titel, die Aja für ihr Solo-Programm ausgewählt hat, stammen laut Mitteilung allesamt aus eigener Feder.