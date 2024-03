Zehn Mastersschwimmer des TSV 1850 Lindau waren in der Vorwoche bei der bayerischen Kurzbahnmeisterschaft am Start - und verpassten deswegen die Sportlerehrung der Stadt Lindau. Nachdem diese Meisterschaft mit offener Masterswertung ausgeschrieben war, zog es auch weitere Starter ins mittelfränkische Fürth.

So waren neben Startern aus 69 bayerischen Vereinen auch Teilnehmer aus Österreich, Hessen, Berlin und Sachsen-Anhalt gemeldet. Insgesamt kämpften 370 Teilnehmer bei 1252 Einzel- und 169 Staffelstarts um gute Zeiten und Platzierungen.

26 Medaillen bei Mammutveranstaltung

Die Mammutveranstaltung startete um acht Uhr morgens mit dem Einschwimmen und endete um 19.30 Uhr mit den letzten Siegerehrungen. Die Lindauer Schwimmer holten bei ihren 38 Einzel- und acht Staffelstarts insgesamt zwölf Gold-, zehn Silber- und vier Bronzemedaillen aus dem Wettkampfbecken des Fürthermare. Im Gesamtmedaillenspiegel kam das kleine Rumpfteam sogar auf Rang fünf.

Den größten Anteil beim Lindauer Medaillenregen hatten Violeta Mihut (Alterklasse 50) und Alfred Seeger (AK 80), die alle ihre Einzelrennen als Sieger beendeten. Mihut fischte fünf und Seeger vier bayerische Titel aus dem Wasser. Über 50 Meter Schmetterling erreichte Mihut mit ihrer guten Siegerzeit 781 Punkte, womit sie zusätzlich in der offenen Wertung die Bronzemedaille erschwamm. Auch Nadja Merz (AK 55), Sandra Bandlow-Albrecht (AK 50) und Reinhold Pohl (AK 65) standen bei jedem ihrer Einzelrennen auf dem Treppchen. Merz siegte über 100 Meter Rücken und wurde Zweite über 50 Meter Rücken und Schmetterling, Bandlow-Albrecht gewann über 50 Meter Rücken und wurde Zweite über 100 Meter Rücken. Zudem erschwamm sie Bronze über 50 Meter und 100 Meter Schmetterling sowie über 200 Meter Freistil. Pohl wurde bayerischer Meister über 100 Meter Freistil und sicherte sich über 50 Meter Freistil den Vizetitel. Sandra Knörle (AK 35) holte sich eine Silbermedaille. Über 50 Meter Rücken schlug sie als Zweite an.

Cord Lehmann (AK 50), Andrea Frick (AK 30), Alicia Preisegger (AK 25) und Alejandro Vasquez (AK 20) schwammen bei ihren Einzelrennen nicht in die Medaillenränge, waren aber Stützen der Staffeln.

Mit der 4x50 Meter Freistil- und Lagenstaffel holten sich Frick und Preisegger im Quartett mit Mihut und Merz beziehungsweise Bandlow-Albrecht in der AK 160 zweimal Silber, Lehmann und Vasquez gewannen in den Männerstaffeln zusammen mit Seeger und Pohl einmal Silber und einmal Bronze in der AK 200. Die Mixed-Staffel der AK 240 versilberte ihre beiden Rennen.

Dieser medaillenreiche Jahresauftakt in die bayerische Masters-Saison soll bei der Sommermeisterschaft im Juli ausgebaut werden, wenn wieder ein größeres Team der grün-weißen am Start sein wird.