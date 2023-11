Medizinische Versorgung

Rotkreuzklinik: Ärzte fordern Transparenz für Kreistag

Lindenberg / Lesedauer: 2 min

Die Mediziner verweisen auch auf das Gutachten, das die medizinische Versorgung in der Region beleuchtet. (Foto: Lukas Huber )

Ärzte haben einen mehrteiligen Antrag in Sachen Rotkreuzklinik Lindenberg gestellt. Was die Mediziner darin fordern - und was davon schon „zeitnah“ umgesetzt werden soll.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 15:00 Von: Peter Mittermeier