Romantik pur an einem besonderen Ort in Lindau

Es ist eine besondere Spielstätte in exponierter Lage, die sich die Neue Philharmonie MV für die Konzertreihe „Schwäbische. Klassik.Sterne!“ ausgewählt hat. Am Samstag trat dieses junge große Orchester zum zweiten Mal im Atrium der Denkfabrik auf. Veranstaltet vom Schwäbischen Verlag und von der Lindauer Zeitung stand mit Dirigent Stefan Malzew der Leiter der Eventabteilung von Schwäbisch Media am Pult. Moderiert von Lutz Schumacher gab es Werke berühmter Komponistennamen zu hören, darunter aber auch überraschend Neues.

Das Kürzel „MV“ steht für Mecklenburg-Vorpommern. 2016 wurde die Neue Philharmonie in Kooperation mit der Nordkurier Mediengruppe, die ein Teil des Schwäbischen Verlags ist, ins Leben gerufen. Über deutschlandweite Auftritte hinaus ist es Ziel, klassische Orchestermusik ebenso an Orte zu bringen, die außerhalb der Metropolen liegen, umso möglichst vielen Menschen aller Altersstufen einen Zugang zu ermöglichen.

Mit der Lindauer Denkfabrik hat sich das Format, nunmehr auch im Süden angekommen, einen besonderen Ort ausgesucht. Das Atrium besticht mit seiner gläsernen Bühne durch die zentrale Lage, zu der sich allseitig die Sitzreihen hochziehen. Lutz Schumacher, Geschäftsführer von Schwäbisch Media, moderierte den Abend in ebenso lockerer wie versierter Manier. Er ist seines Zeichens leidenschaftlicher Klassik-Insider und gelegentlich auch selbst Dirigent. Sehr viel mehr Menschen seien dieses Mal gekommen, worin er eine Bestätigung des Angebots sieht.

Stilvoller Beginn ‐ mit einem Kinderlied

Waren es im September drei Werke, standen jetzt fünf auf dem Programm. Bis auf eine Ausnahme sämtlich aus der Zeit der Romantik, deren Hochzeit das 19. Jahrhundert war und die, dank Richard Wagner, bis ins frühe 20. Jahrhundert reichte. Die Sinfonie in Gestalt von Tondichtungen gelangte zur beherrschenden Kunstform und das unter Einsatz aller zur Verfügung stehender instrumentaler Mittel, um klanglich überwältigende Eindrücke zu erzeugen.

Was Schumacher sodann nicht davon abhielt, den Abend stilvoll zu beginnen. Mit dem gemeinsamen Kinderlied „Alle meine Entchen“, das amüsierte, aber auch den Bezug zum Volkslied aufdeckte. In dem Fall von Bedřich Smetanas sinfonischer Dichtung „Die Moldau“. Hierzu trat Malzew ans Pult, er verstand es, mit leichter, fast unsichtbarer Hand dieses weltbekannte Werk in Szene zu setzen. Die noch sehr lyrischen ersten Notensätze, angeführt von einer Querflöte und leicht gezupften Geigensaiten, beschrieben das leise Kreisen der Moldauquellen. Smetana, der während der Entstehung in den 1870er Jahren bereits taub war, habe die damals noch existierenden St. Johann-Stromschnellen von einem hoch gelegenen Aussichtspunkt beobachtet, und so gewann das Orchester schnell an Fahrt hin zu einem gewaltigen, rauschhaften Strömen.

Auf der Spur von Karl Pilss

Den Pauken und Bläsersätzen schenkte der Abend ein besonderes Augenmerk. Nicht nur in Modest Mussorgskis „Die Nacht auf dem kahlen Berge“ als rasenden Ritt auf dem Hexenberg, in Richard Wagners Ouvertüre zu „Tannhäuser“ und in Franz Liszts „Ungarische Rhapsodie Nr. 2“, sondern auch im nahezu unbekannten B-Dur-Trompetenkonzert (1934) von Karl Pilss (1902‐1979). Die Wieder-Aufführung mit Solist Philipp Hutter ist ein Herzensanliegen von Schumacher gewesen. Ihm gelang es nach jahrzehntelanger vergeblicher Recherche dem österreichischen Komponisten auf die Spur zu kommen und in Wien die Originalpartitur aufzufinden.

Hochdramatisch startete das dreisätzige Werk. Weit geöffnet und aufbrausend in den Streicherpartien, in die sich Hutters Trompetensoli einflochten. Nie dick aufgetragen, sondern stets mit dem Orchesterklang verbunden. Im zweiten langsamen Satz ganz noch der Romantik verhaftet in tragisch-betrübten Melodiebögen, um erneut sich von großartiger Beweglichkeit zu zeigen. Letzteres, das Nicht-Statische, könnte Tenor des vom Publikum begeistert aufgenommenen Abends gewesen sein. Diesen bereicherte Schumacher im Gegenzug mit gut verdaulichem Hintergrundwissen über Mussorgski als Mitglied des „Mächtigen Häufleins“ und Nicolai Rimski-Korsakow, der dessen Walpurgisnacht etwas entschärfte bis hin zu sanften Glockenklängen und einem elegischen Klarinettengesang am Schluss.

Der Einfluss von Richard Wagner

Oder über den Egomanen und Antisemiten Wagner, der das damalige Musikleben umgekrempelt habe mittels eingeführten so genannten Leitmotiven, die seine „Tannhäuser“-Ouvertüre durchziehen. Und über das Multitalent Liszt mit rund 1300 geschaffenen Werken, dessen Solostück für Klavier Malzew nun als Orchesterfassung darbot. Beherzt und autark meisterte die Neue Philharmonie den komplex angelegten Spannungsbogen im langsamen Teil des Csárdás, der in einen feurigen Tanz überwechselte. Hutter ließ es sich dabei nicht nehmen, in der hinteren Reihe mitzuspielen ‐ auch das als Ausdruck eines gemeinsamen beflügelnden Miteinanders.