Rollerfahrer hat Kokain konsumiert

Eine Streife der Lindauer Polizei hat am Montag gegen 14.15 Uhr in der Kemptener Straße einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dabei konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Auf Befragen gab der Fahrer an, zuvor Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss laut Polizei mit mindestens 500 Euro Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.