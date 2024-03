Rival Sons zu Gast im Club Vaudeville

Die Band Rival Sons tritt am 9. Juli im Club Vaudeville in Lindau auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Als Support für die Abschiedstour von Black Sabbath ausgewählt zu werden, sagt einiges über den Status einer Band aus, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters Allgäu Concerts. Wenn man zudem im Vorprogramm von Bands wie Rolling Stones, AC/DC, Guns N‘ Roses, Deep Purple und Lenny Kravitz auf der Bühne steht, wird klar, dass man zur Spitze einer neuen Generation der Rockmusik gehört. Rival Sons aus Los Angeles sorgen seit ihrer Gründung 2009 für Furore. Von acht veröffentlichten Alben sticht „Feral Roots“ (2019) heraus, das als bestes Rockalbum sowie die beste Rock-Performance („Too Bad") bei den 62. Annual Grammy Awards nominiert war. Mit ihrem „explosiven Rocksound“ kommen Rival Sons im Sommer inmitten von Festivalperformances und Supportshows für Bands wie ZZ Top für zwei Clubkonzerte nach Hannover und Lindau.

Was Rival Sons mit ihrer Musik meistern, ist eine neue Generation für handgemachte Rockmusik zu begeistern. Seit ihrer Gründung sorgten Rival Sons mit ihrem kompromisslosen Ansatz für Aufsehen. Nach dem Debütalbum „Before The Fire“ war es „Pressure & Time“, das 2011 erschien und der Band mit ihrem Blues beeinflussten Rocksound eine Sonderstellung im Roster des Labels gab. 2012 gewannen Rival Sons den Classic Rock Roll of Honour Award als Breakthrough Artist. Mit Hardrock-Einflüssen erschien 2012 „Head Down“, gefolgt vom Psychedelic beeinflussten „Great Western Valkyrie“ (2014) und „Hollow Bones“ (2016), die sie erstmals in die Billboard 200 brachten. Mit „Feral Roots“ gelang Rival Sons 2019 ihr bisher größter Erfolg, der zwei Grammy-Nominierungen einbrachte. 2023 veröffentliche die Band mit „Darkfighter“ und „Lightbringer“ zwei Langspieler, die für die musikalische Entwicklung der Rival Sons stehen. Dabei agieren die Musiker mit einem experimentellen Ansatz.

Der Kartenvorverkauf bei RTL+ und Telekom startet am 20. März, jeweils 10 Uhr, der Ticketmaster-Presale am 21. März um 10 Uhr und der allgemeine Vorverkaufsstart am 22. März, 10 Uhr, unter www.allgaeu-concerts.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Tickets kosten ab 43,25 Euro.

Weitere Infos gibt es unter www.allgaeu-concerts.de