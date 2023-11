Auf dem Lindauer Jahrmarkt sieht man bekannte Fahrgeschäfte, aber auch Neuheiten. Wir machen den Test. Welches Fahrgeschäft hat den größten Spasfaktor. LZ-Volontär Falk Böckheler testet und gibt eine Bewertung von maximal fünf Punkten.

Die Vorbereitungen beginnen schon am Morgen mit einem leichten Frühstück. Der Tag sollte mir noch Recht geben, was mein Bauchgefühl in dieser Sache anging. Denn man weiß: Bei Fahrgeschäften kann es einem auch mal den Magen umdrehen.

Bei meiner ersten Station kann ich noch die Aussicht genießen. Ich sitze im Riesenrad: Das gehört zum Jahrmarkt wie Bier zum Oktoberfest. Die Kabine, die für vier bis sechs Personen Platz bietet, gleitet auf mehr als 35 Meter Höhe und bleibt dort für ein paar Sekunden stehen.

Blick über die Insel

Von dort kann man den wunderschönen Blick über den Hafen, die Insel und den See genießen. Eine Attraktion für alle, die eine schöne Aussicht genießen wollen. Nach vier weiteren Umdrehungen landet die Kabine wieder und der Spaß ist vorerst zu Ende. Eine schöne Fahrt, aber für meinen Geschmack etwas zu wenig Action. Deshalb von mir drei von fünf möglichen Punkten.

Das Wetter spielte beim Selbsttest nicht mit. (Foto: Cleo Lanz )

Spektakulärer geht es beim Bayern-Star zu, der mit 35 Metern fast so hoch ist wie das Riesenrad. Direkt neben dem Mangturm dreht sich das Kettenkarussell auf einer maximalen Flughöhe von 28 Metern. Das ist definitiv nichts für Leute mit Höhenangst.

Dem Mangturm entgegen

Langsam schrauben sich die 20 Sitzplätze in die Höhe und der Boden unter den Füßen entfernt sich immer weiter. Sobald eine gewisse Höhe erreicht ist, beginnt das Karussell sich zu drehen. Während die Geschwindigkeit immer höher wird, kommt der Mangturm mir immer näher. Ich habe das Gefühl den Turm mit den Füßen berühren zu können.

Die Mitarbeiter beruhigen mich aber. Die Fahrgäste seien noch gute drei Meter vom Turm entfernt, weil das so Vorschrift sei. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt sowieso nicht. Direkt nach dem Turm schwingt der Sitz über das Hafenbecken. Auch wenn die Angst unbegründet ist, habe ich immer wieder Bedenken, dass die Ketten reißen.

Das Karussell am Mangturm (Foto: Cleo Lanz )

Grusel darf nicht fehlen

Währenddessen versuche ich die Fahrt bestmöglich zu filmen. Als ich bei voller Geschwindigkeit vom Handy hochschaue, wird mir klar, dass es die richtige Entscheidung war, vorher wenig zu essen. Sanft bekommen meine Füße wieder Boden zu spüren und ich kann mit einem flauen Gefühl im Magen das Karussell verlassen. Dafür gibt es von mir vier von fünf Punkten.

Ich entschließe mich für eine Beruhigung. Leider hat der Orient Express keinen Platz für mich, da ich die Obergrenze von acht Jahren schon deutlich überschreite. Ich muss mich mit dem Gruselkabinett „Harry Potter“ zufriedengeben.

Nach dem Eingang tappe ich im Dunkeln. Hinter jeder Ecke warte ich auf einen Schauspieler, der aus seinem Versteck springt. Aber es bleibt bei von der Decke hängenden Extremitäten aus Plastik und schaurigen Puppen mit leuchtenden Augen, die mit Hilfe eines Bewegungsmelders zum Leben erwachen. Sicher sehr spannend für Kinder. Für mich ist das aber kein wirklicher Gruselfaktor. Deshalb bekommt das Gruselkabinett nur einen der möglichen fünf Punkten.

Übermut kommt vor dem Fall

Für jede Altersklasse ist dagegen die „Bayern-Wippe“, wie der Betreiber Marc Schultz erzählt. Ich sitze in einem großen Kreis, der durch wippende Bewegungen das Gefühl von einem kurzen freien Fall imitiert. Mit mir sitzen fast ausschließlich Kinder im Fahrgeschäft und ich verzichte aufs Festhalten, um gute Bilder machen zu können.

Hochmut kommt vor dem Fall (Foto: Cleo Lanz )

Prompt wird mein Übermut bestraft und ich finde mich auf dem Hosenboden in der Mitte des Fahrgeschäfts wieder. Marc Schulz, der jede Fahrt individuell gestaltet, reagiert sofort und verlangsamt die Drehgeschwindigkeit, sodass ich mich wieder auf meinen Platz setzen kann. Ich kann nur über mich selbst lachen.

Die Sicherheit ist wichtig

„Das passiert schon öfter, ich weiß aber wie ich damit umgehe“, sagt Marc Schulz. Dann erklärt er mir die Sicherheitsbestimmungen und Prüfungen für sein Fahrgeschäft. „Immer wenn wir aufbauen, schaut da jemand drüber“, meint er. Außerdem prüfe der TÜV das Geschäft jährlich. Für die „Bayern-Wippe“ gibt es von mir die vollen fünf Punkte.

Das ist für mich eine sehr beruhigende Vorstellung, als ich mich auf den Weg zur letzten Aufgabe des Tages mache. Eines der neuen Fahrgeschäfte auf dem Jahrmarkt ist mein Finale: Der„Salto Mortale“. Betreiber Andy Pfisterer brauchte acht Stunden, um das 24 Meter hohe Fahrgeschäft aufzubauen.

Die körperliche Grenze

Die Sitze sind kreisförmig nach außen angeordnet. Ich setze mich und der lange Arm beginnt hin und her zu schwingen. Während die Sitze an Geschwindigkeit und Höhe gewinne, kreist der Arm zusätzlich um seine eigene Achse.

Mein Magen meldet sich langsam wieder zu Wort, als der Arm senkrecht kopfüber für ein paar Sekunden stehen bleibt. Dann rase ich dem Boden entgegen und werde mit extremer Kraft in den Sitz gepresst.

Als ich aussteige ist mein Körper noch unter Adrenalin. Ich habe es geschafft und ich bin froh, nichts mehr fahren zu müssen. In der Gesamtbewertung bekommt der „Salto Mortale“ fünf von fünf Punkte.

Ich stelle fest, dass es mir als Kind noch deutlich weniger ausgemacht hat, ein Fahrgeschäft nach dem anderen durchzuprobieren. Für mich persönlich war die „Bayern-Wippe“ das Highlight. Sie ist für jede Altersklasse geeignet und macht großen Spaß.