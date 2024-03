Auf ihren mehr als 33.000 Kilometern Strecke unterhält die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben knapp 65.000 Weichen. Und technische Defekte an solchen Anlagen gehören für den 50-jährigen Mechaniker, der am 9. Dezember 2022 zum Hergatzer Bahnhof beordert worden war, zum Alltag.

Den Arbeitseinsatz an jenem frühen Abend in der Vorweihnachtszeit wird er jedoch ganz bestimmt nie mehr vergessen: Als er gerade über der Weiche neben dem Bahnübergang kniet, um deren Heizung zu reparieren, wird er von einem Regionalzug mit etwa 60 Stundenkilometern erfasst, der mit etwa 120 Fahrgästen von Lindau in Richtung München unterwegs ist.

Mehrere Verletzungen

Dabei bricht sich der Mann mehrere Rippen und zieht sich eine Verletzung in der Schulter zu, die er heute noch spürt. Und auch wenn ihn ein Notarzt behandeln muss, hat er Riesenglück: Der damals 48-Jährige hätte durchaus auch sein Leben verlieren können.

Doch wie kann ein eigentlich routinemäßiger Eingriff derart fatale Folgen haben? Warum war die Strecke nicht gesperrt? Und wer hat Schuld an dem Unfall? Um diese und andere Fragen ging es in dieser Woche beim Amtsgericht Lindau.

Angeklagt war wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung ein Kollege des Opfers: ein 51-Jähriger aus dem Bodenseeraum, der bei der DB InfraGO AG (früher DB Netze) als Fahrdienstleiter arbeitet. In dieser Funktion war er an jenem Freitag im betroffenen Bereich für den reibungslosen, pünktlichen und sicheren Zugverkehr zuständig.

Einspruch vom Fahrdienstleiter

Dieser Verantwortung sei er nicht gerecht geworden, lautete zunächst die Einschätzung von Staatsanwalt Christopher Heckel. Deshalb war gegen den Bahnmitarbeiter im vergangenen Oktober ein Strafbefehl festgesetzt worden. Doch diesen akzeptierte er nicht und legte Einspruch ein.

Empfohlene Artikel Überfüllte Einrichtung? Warum das Lindauer Tierheim eine Ausnahme in Bayern ist q Lindau

So kam es nun zur Hauptverhandlung, bei welcher der Sachverhalt mit Hilfe von sieben Zeugen detailliert aufgearbeitet wurde. Um ein Gesamtbild der Geschehnisse zu bekommen, wurden neben dem Angeklagten, dem Opfer und dem Zugführer auch ein Bundespolizist, der damals involviert war, gehört, sowie mehrere Führungskräfte der Deutschen Bahn.

Arbeiten beendet - Zugfahrt zugelassen

Eine zentrale Frage bei den Vernehmungen war zum Beispiel, warum der Beschuldigte den Streckenabschnitt nicht zur Sicherheit abgesperrt hat. Seine Antwort: Der Mechaniker habe durchgegeben, dass er seine Arbeit an der Weiche beendet habe - „also habe ich die Zugfahrt zugelassen“.

Inwiefern der Kollege sich unmittelbar vor, während und nach einer solchen Maßnahme sichere, liege ohnehin in dessen eigener Verantwortung, erklärte der Fahrdienstleiter. Er kenne und schätze den Kollegen, „was passiert ist, hat mich sehr lange beschäftigt und tut mir leid“. Die Schuld sehe er allerdings keineswegs bei sich.

Der Bundespolizist im Zeugenstand sah das anders. Er war der Ansicht, dass der Angeklagte den Unfall durch eine Streckensperrung hätte verhindern können. Dessen Vorgesetzter, Bezirksleiter bei der Bahn, widersprach: Der Fahrdienstleiter sei nicht dafür ausgebildet, über eine Gleissperrung zu entscheiden, gab er Einblicke in die DB-Sicherheitsrichtlinien.

Keine Vorwürfe

Eine solche müsse der Mechaniker beantragen, was dieser im konkreten Fall jedoch nicht getan habe. Auf die Frage der Richterin, ob das Unternehmen dem Angeklagten Vorwürfe mache, gab der Vorgesetzte eine klare Antwort: „Nein.“ Diese Auffassung bestätigte der Eisenbahnbetriebsleiter von DB InfraGO, der in seiner Zeugenaussage den Fehler eher dem Opfer ankreidete. Es hätte an jenem regnerischen Abend - es war auch schon dunkel - eine Sperrung veranlassen müssen.

Diese Einlassungen überzeugten Staatsanwalt Heckel von der Unschuld des 51-Jährigen. Wie Verteidiger Gerd Pokrop plädierte er auf Freispruch. Richterin Sancak - ihren Vornamen will sie nicht preisgeben - folgte der Auffassung. „Es liegt kein vorwerfbares Verhalten seitens des Angeklagten vor“, sagte sie in ihrer Begründung.

Strafbefehl

Das Strafbefehlsverfahren dient laut Bundesjustizministerium dazu, Strafverfahren zu beschleunigen.

Es kommen Taten infrage, bei denen die Freiheitsstrafe unter einem Jahr liegt und die Aktenlage eindeutig ist - sprich, wenn keine umfangreiche Beweisaufnahme nötig ist.

Den Antrag auf Strafbefehl stellt der Staatsanwalt, der Richter spricht ihn aus und er wird dem Angeklagten zugestellt. Dieser kann Einspruch einlegen, dann gibt es eine Hauptverhandlung vor Gericht.

Dieser Text wurde zuerst im Westallgäuer veröffentlicht.