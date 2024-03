Es ist für den Kreis Lindau ungewohnt: Um sein geplantes Pensum zu schaffen, muss er jetzt Kredite aufnehmen. Zwar steigt der Betrag, den die Gemeinden und Städte an Kreisumlage zahlen. Doch die täglichen Aufgaben der Verwaltung werden teurer. Da bleibt nicht viel Geld für die großen Investitionen, die der Kreis plant. Das betrifft vor allem einen Bereich.

Die Stadt Lindau hat vor wenigen Tagen die Reißleine gezogen: Der Neubau für die Mittelschule wird vorerst auf Eis gelegt. Weil die Stadt kein Geld hat, nicht einmal für die weitere Planung.

Auf Kreisebene geht es nicht nur um eine Schule - sondern gleich um drei Neubauten und Erweiterungen. Bildung ist für Landrat Elmar Stegmann und die Kreisrätinnen und Kreisräte der Bereich, an dem sie nicht sparen wollen.

Bildung als Investition in die junge Generation

Es sei eine Investition für die „Zukunft der jungen Generation“, wie es JU-Kreisrätin Jasmin Sommerweiß in ihrer Haushaltsrede formulierte. „Das hat für die Junge Union hohe Priorität.“ Aber auch alle anderen Fraktionen halten Geld für Bildung weiter für wichtig.

Dazu gehört vor allem das Mammutprojekt neues Berufsschulzentrum in Lindau. Projektsteuerer Max Meixner und Architekt Marcus Vollmann sprechen aktuell von voraussichtlich 95 Millionen Euro. Ob dieser Betrag ausreicht, weiß momentan noch niemand.

Grundsätzlich ist sich der Kreistag einig, dass nur ein Neubau in Lindau Sinn macht. Ob damit wirklich in zwei bis drei Jahren begonnen wird, ist aber offen. Mit Blick auf die Kosten „sollte gut abgewogen werden, wann der richtige Zeitpunkt für den Start des beruflichen Schulzentrums ist“, gab CSU-Sprecher Ulrich Pfanner zu bedenken.

SPD-Kreisrat Uwe Birk kann sich zudem vorstellen, über Alternativen wie einen Zweckverband für die Berufsschule nachzudenken. Außerdem hält er es für wichtig, dass der Freistaat solche Großprojekte stärker fördert.

Kreis will drei Schulbauten stemmen

Denn schließlich hat der Landkreis noch zwei weitere Baustellen zu stemmen: Der Neubau für das Förderzentrum der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg geht in die Endphase, soll zum Beginn des neuen Schuljahres im September bezugsfertig sein. Die Baukosten dafür sind um gut zehn Prozent auf über 20 Millionen Euro geklettert. Knapp acht Millionen davon sind im diesjährigen Kreisetat zu finanzieren.

Wichtig ist den Kreisräten aber auch die Erweiterung der Sankt-Martin-Schule. Derzeit heißt es, dass dafür an die vier Millionen Euro erforderlich sind. Zudem investiert der Kreis in die Generalsanierung der Mensa im Lindenberger Schulzentrum. Und an der Ausstattung der insgesamt neun Landkreis-Schulen soll auch nicht gespart werden.

Über ein Drittel des Etats für soziale Aufgaben

Auf der anderen Seite stehen Pflichtaufgaben wie die Sozialausgaben, die immer weiter steigen. Dazu gehören unter anderem die Jugendhilfe (knapp acht Millionen Euro) und das Jobcenter (fast drei Millionen Euro). Aber auch die Bezirksumlage mit in diesem Jahr 25 Millionen Euro - Geld, das zu über 90 Prozent ebenfalls in den sozialen Bereich fließt.

Die guten Zeiten sind vorbei. Petra Seidl

Teurer wird für den Landkreis sein Personal: Gut 15 Millionen Euro sind dafür in diesem Jahr fällig, nach den Worten von Kämmerer Erwin Feurle zum Großteil aufgrund der Tarifsteigerungen. Pfanner sieht aber auch den „wachsenden Stellenplan sehr kritisch“.

Über drei Millionen Euro investiert der Kreis in die Verkehrswende, sprich den öffentlichen Nahverkehr. Wobei der Punkt in diesem Jahr bei den Grünen im Kreistag mit dafür sorgte, dass sie einhellig dem Haushalt zustimmten.

Schulden steigen auf 16 Millionen Euro

Unterm Strich ist klar: „Die guten Zeiten sind vorbei“, wie es Petra Seidl von der Freien Bürgerschaft nannte. Zwar wird, entgegen der Prognose im Herbst, im Verwaltungsetat nun doch genügend Geld erwirtschaftet, um die Tilgungsraten zahlen zu können. Um den Etat auszugleichen, muss der Kreis aber weitere Darlehen aufnehmen. Die Schulden werden bis zum Jahresende auf 16 Millionen Euro klettern.

Nach den Haushaltsreden der Fraktionen - in denen es vielfach auch um die 3,3 Millionen Euro für den Bereich Gesundheit ging - sah es kurzfristig so aus, als würde der Kreisetat trotz des Anstiegs auf die Rekordhöhe von 122 Millionen Euro in diesem Jahr einstimmig gebilligt.

Doch es gab unvermittelt zwei Gegenstimmen: Ohne sich zuvor geäußert zu haben, lehnten die beiden neuen AfD-Kreisräte Manfred Netz und Arthur Rusch den Haushalt ab.