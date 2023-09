Lindau

Reifen von Auto beschädigt

Lindau

In der Straße im Vogelsang in Lindau sind in den vergangenen Tagen zwei Autos besschädigt worden. An einem Opel Meriva wurde der vordere linke Reifen zerstochen und in den Kofferraumdeckel eine Delle geschlagen.

22.09.2023