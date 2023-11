Lindau

Reibungslose Fahrten trotz Straßenarbeiten am ZUP

Lindau / Lesedauer: 1 min

Wegen dringender Straßenarbeiten mussten die Busse beim ZUP mit einer Fahrbahn auskommen - das ist aber ohne größere Verspätungen erfolgt. (Foto: Stadtwerke Lindau )

„Bitte denkt dran: Alle fahren ab jetzt von der Kolping-Straße in den ZUP ein“ meldet Fahrmeister Alexander Bogattke nochmal über Funk, und ein bisschen nervös scheint das Team schon zu sein. „Wir schaffen es, dass alle umsteigen können ‐ zur Not tragen wir die Fahrgäste in ihren Anschluss-Bus“, war die klare Ansage in der Vorbesprechung.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 08:32 Von: Lindauer Zeitung