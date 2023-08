Das Hochwasser am Rhein hat nicht nur viel Wasser in den Bodensee geschwemmt, sondern auch jede Menge Holz. Das sammelt sich nun am Bodenseeufer und kann für Anrainer zum Problem werden. Der Bodensee-Pegel stieg in den vergangenen Tagen um knapp 70 Zentimeter. Speziell beim Rohrspitz und an der Rheinmündung in Fußach wurde eine große Menge Holz angespült, das sich nun den Weg am Ufer entlang bahnt. Auch vor Nonnenhorn ist bereits jede Menge Holz angelandet.

So viel Treibholz kam bislang vor Nonnenhorn an

1 von 5

Bodensee-Pegel steigt um knapp 70 Zentimeter

Welche enormen Mengen an Wasser der Rhein in den vergangenen Stunden in den Bodensee transportiert habe, zeige der See-Pegel, berichtet der ORF. Dieser war allein am Montag um etwa 40 Zentimeter angestiegen, am Dienstag kamen noch einmal über 25 Zentimeter dazu – damit der Bodensee um nur einen Zentimeter zulegt, braucht es 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser.

Durch den großen Sprung übertraf der Pegel erstmals seit Anfang Mai wieder die Vier-Meter-Marke und lag am Mittwochvormittag mit 423 Zentimeter um 34 Zentimeter über dem langjährigen mittleren Wasserstand. Damit war für 2032 ein neuer Höchststand erreicht, vom Maximalwert zu dieser Jahreszeit ist der Stand noch knapp 90 Zentimeter entfernt. Von einem Bodensee-Hochwasser wird erst ab einer Marke von 460 Zentimeter gesprochen.

Abflussmengen der Flüsse normalisieren sich

Die Abflussmengen des Rheins und der Vorarlberger Flüsse normalisierten sich am Mittwoch. Hatte die Hochwasserspitze am Montagnachmittag noch rund 2.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Bodensee gespült, so waren es am Dienstagnachmittag noch 1.300 Kubikmeter.