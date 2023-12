Lindau

Rauchmelder löst Alarm aus

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die Wasserburger Feuerwehr ist am ersten Weihmnachtsfeiertag kurz nach 2 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Halbinselstraße löste aus.

Veröffentlicht: 27.12.2023, 12:53 Von: Lindauer Zeitung