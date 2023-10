Zu einer Rauchentwicklung kam es nach Informationen der Polizei am Dienstagnachmittag auf dem Dach eines Firmengeländes in der Bregenzer Straße in Lindau.

Vor Ort wurde das Gebäude durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst evakuiert. Nach Abklärung durch die Feuerwehr sei jedoch relativ schnell festgestellt worden, dass es zu keinem Brand gekommen ist, heißt es weiter. Ursache für die schwarze Rauchentwicklung war ein Defekt an einer Maschine, welcher dazu geführt hat, dass es im Schornstein zu einer Rußstaubentwicklung kam. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Schaden.