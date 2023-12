Ein 73-jähriger Mann aus Lindau hat sein Auto offenbar nicht mehr unter Kontrolle. Bei einer Fahrt durch die Stadt rammte er eine Metallstange und streifte ein anderes Auto. Sein eigenes Auto rauchte schon und die Reifen waren platt - Er wollte aber trotzdem noch weiterfahren.

In der Nähe des Berliner Platzes an der Einmündung in die Freihofstraße geriet der Lindauer laut Polizei nach rechts. Er streifte dabei drei Autos, die an der rechten Straßenseite geparkt waren.

Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mann in der Kemptener Straße schon durch unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Er soll bereits mit platten Reifen herumgefahren sein.

Verkehrsinsel und Stange gerammt

Außerdem sei er dort gegen eine Verkehrsinsel und ein Metallgestänge an einem Baum gefahren. Sein Auto rauchte außerdem, weil er sehr hochtourig gefahren sein soll.

Eigentlich hätte der 73-Jährige anhalten müssen, weil sein Auto nicht mehr fahrbereit war. Trotzdem gab der Mann weiterhin Gas und wollte weiterfahren.

Ermittlungsverfahren gegen den Rentner

Betrunken war der Mann laut Polizei nicht. Das Auto des 73-Jährigen musste abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand.

Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf etwa 5000 Euro. Den 73-Jährigen erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Fahrer hätte laut Polizei bereits in der Rickenbacher Straße stehen bleiben müssen, als er die dort parkenden Autos anfuhr.