Rauch in Wohnung löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr Lindau am Sonntag, 1. Oktober, zu einem Einsatz in den Oberreutiner Weg ausgerückt. Gegen 12.49 Uhr wurde der Löschzug Hauptwache und der Löschzug Altstadt alarmiert, da jemand per Notruf Rauch in einer Wohnung meldete.

Unverzüglich begab sich ein Trupp unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät in das Gebäude. Zeitgleich wurde durch weitere Feuerwehrkräfte ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Wohnung in Stellung gebracht. Auslöser der Verrauchung waren Gegenstände auf einem eingeschalteten Küchenherd. Nach dem Abschalten des Herds wurden die verkohlten Teile noch in der Wohnung mit einer geringen Menge Wasser abgelöscht. Abschließend wurde der Küchenbereich mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf weitere Brand- und Glutnester kontrolliert. Eine Katze wurde aus der verrauchten Wohnung gerettet. Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 23 Leuten vor Ort. Neben eines Rettungswagens war auch die Polizei im Einsatz.