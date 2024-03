Lindau

Randalierer leistet Widerstand

Lindau

Ein 24-jähriger Mann aus LIndau hat in der Nacht auf Dienstag, kurz nach Mitternacht, in der Wohnung seiner Ex-Freundin in der Storchengasse auf der Insel randaliert. Die Polizei war mit zwei Streifen vor Ort.