Ramses sucht einen erfahrenen Katzenbesitzer

Kater Ramses wurde aus gesundheitlichen Gründen des Besitzers im Tierheim abgegeben. Es handelt sich bei dem Kater um eine Wohnungskatze. Von der Rasse her ist er ein Britisch Kurzhaar.

Ramses ist elf Jahre alt und ein kleines Moppelchen. Er ist ein Gourmetkater, der nur auf rohes Hähnchenfilet, Pute oder Fisch steht. Langsam tastet er sich nun an Nassfutter heran. Ramses möchte ein Einzelprinz sein und sucht einen erfahrenen Katzenbesitzer, bei dem es ruhig zugeht. Er war einst ein verschmuster Kerl, kommt aber mit der jetzigen Situation schlecht zurecht und ist zurückhaltend. Der graue Kater mit seinem schönen, dichten Fell holt sich seine Streicheleinheiten in typischer Katzenmanier oder lässt sich streicheln, wenn es Futter gibt. Ansonsten braucht er viel Liebe, Zeit und Geduld vom neuen Besitzer, so dass er Vertrauen finden kann.

Wie alle Katzen im Tierheim ist Ramses kastriert, geimpft und tätowiert. Wer sich für ihn interessiert, kann sich mit dem Tierheim Lindau unter Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter www.tierheim-lindau.de.