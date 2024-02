Lindau

Radler fährt Schlangenlinien

Lindau / Lesedauer: 1 min

Ein Radfahrer ist am Donnerstag gegen 17. 20 Uhr im Bereich der Bregenzer Straße in Lindau dabei beobachtet worden, wie er mit seinem Pedelec in Schlangenlinien unterwegs war und schließlich stürzte.