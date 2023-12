Radfahrer stürzt nachts unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizeiinspektion um 00.57 Uhr ein Unfall mit einem gestürzten Radfahrer gemeldet. Der 25-jährige Radfahrer aus Bodolz war beim Abbiegen von der Schönauer Straße in den Kellereiweg gestürzt. Dabei zog er sich eine Platzwunde an der Oberlippe zu. Zudem verlor er bei dem Sturz zwei Zähne. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie bei dem 25-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen. Eine Messung mit dem Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille.

Der Bodolzer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Arzt wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Das Verfahren wird nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft in Kempten abgegeben.