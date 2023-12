„Mögen Licht und Liebe deine Begleiter sein“, wünschen sich Philipp und Lisa Marie Miller für ihre Tochter Rada Sofie, die am 25. Dezember, um exakt 23.58 Uhr, das Licht der Welt in der Lindauer Asklepios Klinik erblickte. Rada Sofie ist das Lindauer Weihnachtsbaby, wiegt 4000 Gramm und ist 53 Zentimeter lang. Die Millers aus Wasserburg erhielten zu Weihnachten also die schönste Bescherung der Welt.