„Qualifizierung zum Anfassen“, unter diesem Motto veranstaltet die Agentur für Arbeit sowie das Jobcenter Lindau am Mittwoch, 27. September, einen ganz besonderen Event für alle Akteure des Arbeitsmarktes. Fachkräftemangel, immer komplexere Arbeitsabläufe, der nahende Renteneintritt vieler Mitarbeitenden: Unternehmen stehen derzeit vor immensen Herausforderungen bei der Personalrekrutierung. Dabei wird Qualifizierung ein immer wichtigerer Baustein einer vorausschauenden, nachhaltigen und erfolgreichen Personalpolitik.

Hier setzt die Veranstaltung der Agentur für Arbeit und des Jobcenters in Lindau an: mit dem Know–how von Arbeitsagentur und Jobcenter sowie der teilnehmenden regionalen Weiterbildungsakteure erhalten interessierte Besucher Informationen und praktische Einblicke über und in erfolgreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und zudem alle Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit und des Jobcenters auf einen Blick.

Folgende Themenbereiche werden unter anderem an dem Tag angeboten: virtuelles Schweißen — Technik zum Anfassen, Künstliche Intelligenz — intelligente Assistenzsysteme bei der Gewinnung und Weiterbildung Mitarbeitender, Arbeitskräftepotenzial — passende Mitarbeiter im In– und Ausland finden. Zusätzlich gibt es genügend Zeit zum Austausch: Unternehmen können den Tag für eine unkomplizierte Kontaktaufnahme mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und Weiterbildungsträgern nutzen.

Die Veranstaltung am 27. September, findet von 13.30 bis 16.30 Uhr bei der Agentur für Arbeit Lindau, Hundweilerstraße 1 in Lindau, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fragen