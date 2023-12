Nach der Messerstecherei in der Rickenbacher Straße hat nun der Prozess begonnen. Angeklagt sind drei junge syrische Männer wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Einer soll nach einer Nacht im Club auf einen Ukrainer mit dem Messer eingestochen, ein anderer mit dem Gürtel geschlagen haben. Überraschungen während der Verhandlung gab es beim Tatmesser - und beim Verhalten des Hauptangeklagten. Waren die Drogen Schuld?

Es hätte eine ganz normale Partynacht werden können. Ein Abend, an zwei Freundesgruppen in den Club gehen, tanzen, trinken, Spaß haben und später wieder nach Hause gehen. Aber der Abend des 18. März endete nicht wie jeder andere.

Ein 20-jähriger Ukrainer wird am frühen Morgen mit einem Messer so stark verletzt, dass er auf der Intensivstation behandelt werden muss. 23 Tage sei er im Krankenhaus gewesen, fünf Wochen in Behandlung, berichtet der 20-Jährige am ersten Tag der Hauptverhandlung vor dem Kemptener Landgericht. Bis heute habe er Probleme beim Atmen. „Nicht mehr so stark, aber schon noch“, übersetzt eine Dolmetscherin.

Nur der Notarzt kann Lebensgefahr verhindern

Etwa acht bis elf Zentimeter lang sei der Stich im Brustkorb gewesen, berichtet der Ulmer Rechtsmediziner Sebastian Kunz, dem Fotos des Verletzten vorliegen. Die rechte Lunge des jungen Mannes sei verletzt worden, wodurch Sauerstoff in die Lunge eintrat. „Das kann gefährlich werden.“ Eine lebensbedrohliche Situation sei nur abgewandt worden, weil der junge Mann von einem Notarzt versorgt und ihm eine Drainage gelegt wurde.

Was war passiert? In der Nacht kommt es zum Streit zweier Gruppen. Auf der einen Seite steht der 22-jährige Hauptangeklagte und seine beiden Freunde, 24 und 22 Jahre alt. Sie alle sind in Syrien geboren, sind während des Krieges geflüchtet und leben seit mehreren Jahren in Deutschland. Auf der anderen Seite stehen junge Männer aus der Ukraine, die in Lindau leben. Ein Teil von ihnen tritt als Zeugen vor Gericht vor. Der 20-Jährige, auf den eingestochen wurde, ist Nebenkläger.

Prügelei beginnt schon im Club

Die Situation eskalierte in der Nacht im März bereits im Club. Dort kam es zum Streit zwischen einem der Angeklagten und dem späteren Schwerverletzen. Zeugen berichten von Beleidigungen, es sei zur Prügelei gekommen.

Die Security warf sie aus dem Club. Eigentlich, so der 22-Jährige, der später das Messer gezogen hat und sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten muss, habe er seinen Freund nur nach Hause bringen wollen. Mit einem Streit habe er nicht gerechnet. Erst auf dem Weg habe man sich telefonisch mit der anderen Gruppe verabredet.

Was gegen drei Uhr in der Nacht in der Rickenbacher Straßen passierte, ist auch auf einem Video festgehalten, gefilmt von einem Freund des Opfers.

Das mit dem Gürtel gebe ich zu. Angeklagter

Zu sehen sind die jungen Männer, die sich immer wieder angreifen, schlagen, einer tritt mehrmals auf einen anderen jungen Mann ein. Angreifer sind in fast allen Fällen die drei Männer auf der Anklagebank. Einer der Angeklagten holt einen Gürtel heraus und schlägt damit mehrmals auf den Ukrainer ein. „Das mit dem Gürtel gebe ich zu“, sagt er vor Gericht. Laut Anklageschrift habe sich der Ukrainer gewehrt und den jungen Mann mit dem Gürtel ebenfalls auf den Boden gezogen.

Daraufhin zückte der 22-jährige Syrer das Messer. Damit stach er - so gibt er es selbst vor Gericht zu - in den Rücken des Ukrainers, der bereits am Boden lag. Dann rannte er weg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er sei davon ausgegangen, alles „zur Tötung des Geschädigten getan zu haben.“

„Ich gebe zu, dass ich ihn verletzt habe, aber als ich meinen Kollegen auf dem Boden sah, konnte ich nicht anders“, verteidigt sich der Angeklagte. Er wisse nicht, wie das passieren konnte. Als er das Blut an seinen Händen gesehen habe, sei er gerannt.

Die Version, er habe zugestochen, weil sein Freund um Hilfe schrie, vertritt auch der Gutachter, ein Facharzt für Neurologie. Die Staatsanwaltschaft wirft der syrischen Gruppe hingegen vor, einen „gefassten, gemeinsamen Tatplan gehabt“ zu haben.

Dieses Erlebnis verfolgt ihn bis heute. Gutachter

Der Gutachter führt das Verhalten des 22-Jährigen, der 2015 aus Nordsyrien nach Lindenberg geflohen ist, hingegen auf ein „Schlüsselerlebnis“ zurück. Fünf seiner Freunde seien in Syrien im Krieg durch eine LKW-Bombe umgekommen, als er nebenan in einem Laden war. „Dieses Erlebnis verfolgt ihn bis heute“, sagt der Gutachter. Er habe ein „erlebtes Trauma“ und leide an Schlafstörungen und Albträume.

Wo kam das Messer her?

„Wieso hatten sie überhaupt ein Messer dabei“, will der Vorsitzende Christoph Schwiebacher von dem Angeklagten wissen. Er habe das immer dabei, antwortet dieser. „Um Drogen zu verkleinern.“

Bei der Polizei habe er allerdings noch gesagt, jemand habe ihm das Messer gegeben. „Ich hatte damals Angst. Jetzt will ich sagen, wie es wirklich war“, sagt er.

Mit dem Drogenkonsum hat der Angeklagte erst in Deutschland begonnen. Schon lange sei er cannabisabhängig, so der Facharzt. Nur so habe der Syrer schlafen können. Seit 2018 habe er regelmäßig die synthetische Droge Ecstasy genommen. „Anstatt zu frühstücken habe ich oft eine Tablette geschluckt“, sagt der junge Mann.

Ich gehe davon aus, dass er ohne die Berauschung die Tat nicht begannen hätte. Gutachter

Auch am Tatabend habe er Drogen konsumiert. Deshalb und wegen des erlebten Traumas könne seine „Steuerungsfähigkeit“ gemindert gewesen sein. „Ich gehe davon aus, dass er ohne die Berauschung die Tat nicht begannen hätte“, sagt der Gutachter.

Seine Motivation für die Messerstiche seie Angst gewesen, so der Facharzt. Er gehe davon aus, dass eine Therapie dem Angeklagten helfen und ihn wieder auf den richtigen Weg bringen könnte.

Nicht jeder nimmt die Entschuldigung an

„Ich habe mich entschuldigt und würde das noch 100-mal tun“, sagt der 22-Jährige. Er trägt ein grünes Sweatshirt, seine Wangenknochen stechen aus seinem dünnen Gesicht hervor. Dann steht er auf. Von einem Zettel in der Hand liest er seine Entschuldigung vor. Gerichtet ist sie an den 20-jährigen Ukrainer, auf den er eingestochen hat. „Ich habe einen großen Fehler gemacht und bereue es sehr“, sagt er. Er habe ihm bereits 4000 Euro überwiesen.

Das bestätigt der ukrainische Mann. Er nehme die Entschuldigung an. „Die Angelegenheit ist für mich bereinigt.“

Sein Freund, der auch als Zeuge auftritt, sieht das anders. Er sei in der Nacht auch mit dem Messer angegriffen worden. „Er ist auf mich zu und ich bin weggelaufen“, sagt er. Verzeihen könne er nicht. „Er ist gekommen und wollte meinen Freund umbringen.“

