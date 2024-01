In ganz Deutschland gehen seit Tagen Menschen auf die Straße, um gegen Rechts zu demonstrieren. Auch Lindauer Bündnisse und Vereine rufen am Samstag, 27. Januar, zum Protest mit Kundgebung auf. Später findet auch eine Party statt - mit passendem Motto.

„Ich denke, Protest gegen solche Pläne müssen massenhaft passieren“, sagt Karl Schweizer, Lindauer Kreisrat der Partei Die Linke, der die Demo in Lindau mitorganisiert. Das sei wichtig, damit Rechtsextreme merken, „sie können sich nicht auf die Massen berufen“.

Schweizer spricht mit den „Plänen“ ein Geheimtreffen von Rechtsextremen und AfD-Vertretern in Potsdam an. Sie schmiedeten laut dem Recherche-Netzwerk Correctiv Pläne, wie sie Millionen von Zuwanderern, die in Deutschland leben, abschieben könnten. Das Treffen ist Grund für die bundesweiten Demonstrationen.

250 Demonstrierende sind angekündigt

In Lindau soll am Wochenende unter dem Motto „Lindau ist international und bunt und wird dies auch bleiben“ protestiert werden. Die Organisatoren rechnen mit 250 Demonstrierenden. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es mehr werden“, sagt Schweizer.

Nie wieder Faschismus und nie wieder Krieg. Die Organisatoren der Demo

Es sei in Lindau kein Platz für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit der AfD, heißt es in der Ankündigung. Es gehe um „Völkerfreundschaft statt deutschnationaler und völkischer Demagogie“ und darum, zu zeigen, dass die Würde der Menschen unantastbar ist, unabhängig von deren Herkunft. „Nie wieder Faschismus und nie wieder Krieg“, heißt es weiter.

Besonderer Gedenktag

Den 27. Januar als Tag für die Demonstration habe er nicht zufällig ausgesucht, erklärt Karl Schweizer. Denn an diesem Tag wird auch der Opfer des NS-Regimes gedacht. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog hat den Tag 1996 initiiert.

Er erinnert an die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Auschwitz, in dem mehr als eine Million Menschen ermordet wurden. Im Jahre 2005 erklärte die UNO den Tag zum internationalen Tag der Opfer des Holocaust.

Wann Protestzug und Kundgebung stattfinden

Sammelpunkt und Auftakt für die Demonstration am Samstag ist um 10.30 Uhr auf dem Bismarckplatz vor dem Alten Rathaus. Um 11 Uhr startet der Zug über die Maximilianstraße zur Cramergasse und in die Schmiedgasse. Über die Fischergasse, die Ludwigstraße und die Krummgasse geht es dann zurück zum Bismarckplatz. Strecke und Zeit seien so geplant, damit der Protestzug nicht den Stadtbus behindert.

Die Kundgebung beginnt gegen 11.30 Uhr vor dem Alten Rathaus. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons habe zugesagt, ein ausführliches Grußwort zu sprechen, so Schweizer. Weitere Rednerinnen und Redner seien unter anderem die Omas gegen Rechts und eine Lindauerin mit Migrationshintergrund.

Mitorganisiert wird der Protestzug von dem Bund Naturschutz der Kreisgruppe Lindau, der Bunten Liste Lindau, dem Club Vaudeville, der Friedensregion Bodensee, den Linken und Grünen im Landkreis, den Omas gegen Rechts Bodensee, den Parents for Future Lindau sowie von den Vereinen Move, Die Pfanne - Inklusiv Leben und Räume schaffen und Kultur und Musik ohne Profit (Kumop).

Party gegen Rechts auf der Hinteren Insel

Aber es bleibt nicht bei der Demo am Samstag. Kumop veranstaltet auch eine Party mit dem Slogan „Liebe und Bass gegen Hetze und Hass“. Von 15 bis 22 Uhr sorgt der Verein bei der Skateanlage auf der Hinteren Insel für Technoklänge.

Der Lindauer Verein veranstaltet regelmäßig Techno-Partys auf der Hinteren Insel. „Unsere Veranstaltungen stehen schon immer für Vielfalt und dafür, dass jeder sein kann, wie er ist“, sagt Grättinger.

Es gehe darum, eine Haltung gegen Extremismus einzunehmen. Diese Position habe sein Verein schon immer vertreten. „Wir wollen das in Zukunft noch lauter tun - weil es leider offenbar nötig ist.“ Schließlich sei der Kampf gegen Rechtsextreme nicht nach einem Wochenende gewonnen.