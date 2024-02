Roland Manz strahlt übers ganze Gesicht. Der Sprecher des Zecher Bürgerforums hat erreicht, wofür er und seine Nachbarn lange gekämpft haben: Die Haltestelle Grenzsiedlung wird wieder an das Stadtbussystem angeschlossen.

Der Stadtrat hat am Mittwochabend eine Übergangsvariante beschlossen, mit der die Haltestelle kurz vor der österreichischen Grenze wieder ans Stadtbusnetz angeschlossen wird, ohne dass dadurch erneut wesentliche Verspätungen entstehen. Damit geben die Räte dem Protest der Zecher Bürgerinnen und Bürger nach.

Künftig wird die Linie 3 vom Gewerbegebiet aus bis zur Haltestelle Versöhnerkirche verlängert. Dafür fährt sie die Therme nur noch aus Richtung Bahnhof Reutin an und nicht mehr aus Richtung Versöhnerkirche.

„Ich gebe zu, dass diese Linienführung kurios ist“

Die Linie 5 fährt vom ZUP aus ab der Haltestelle Bahlsen auf der Bregenzer Straße direkt weiter zur Grenzsiedlung. In die entgegengesetzte Richtung, also von der Grenzsiedlung zum ZUP, biegt die Linie 5 rechts ab in die Zechwaldstraße zum Kopernikusplatz. Von dort aus geht es über die Leiblachstraße in die Bregenzer Straße und weiter in der bisherigen Linienführung. Die Haltestelle Leiblachstraße entfällt ersatzlos.

„Ich gebe zu, dass diese Linienführung kurios ist“, sagt Stadtbus-Chef René Pietsch in der Sitzung am Mittwochabend. Doch aus Sicht der Fahrgäste sei dies die beste Möglichkeit, die Haltestelle Grenzsiedlung wieder anzuschließen, ohne die Linie 5 wieder unpünktlicher zu machen. Dass die Haltestelle Leiblachstraße gestrichen werden könnte, hatten die Zecher selbst vorgeschlagen.

Die kämpfen seit rund anderthalb Jahren dafür, dass sie ihre Haltestelle in der Grenzsiedlung wieder zurückbekommen. Nach einem Stadtratsbeschluss hatten die Stadtwerke im Juli 2022 verschiedene Linien testweise geändert, mit dem Ziel, den Stadtbus insgesamt pünktlicher zu machen.

Die Linie 5 wurde in diesem Zusammenhang verkürzt und fährt seitdem nicht mehr bis zur Grenzsiedlung, sondern nur noch bis zur Leiblachstraße. Die Ergebnisse der Testphase sollen in ein neues Stadtbuskonzept einfließen.

900 Unterschriften und eine Protestaktion mit Puppen

Bei den Zecher Bürgern kam die Kürzung der Linie 5 überhaupt nicht gut an. Sie sammelten rund 900 Unterschriften und veranstalteten unter anderem eine Protestaktion mit Puppen, die wie bestellt und nicht abgeholt an der Bushaltestelle saßen.

Roland Manz, Sprecher des Bürgerforums Zech, freut sich, dass die Grenzsiedlung wieder an den Stadtbus angeschlossen wird. (Foto: Archiv )

Vor allem für ältere Bürger sei der Weg bis zur nächsten Haltestelle zu weit, argumentierten sie. Außerdem eröffnet im Frühjahr ein neuer Kindergarten, wodurch sich der Bedarf an der Haltestelle noch verstärken werde.

Im Stadtrat sind sich am Mittwochabend alle einig, dass es richtig ist, den Zechern ihre Haltestelle zurückzugeben. Fast alle. Nur Gerhard Fehrer (SPD) stimmt dagegen. Er kritisiert nicht nur die „ganz verrückte“ neue Linienführung, sondern auch, dass die Stadt dafür nun Geld in die Hand nehmen muss. Denn damit die Linie 3 an der Versöhnerkirche drehen kann, muss dort eine Wendemöglichkeit gebaut werden.

Die wird laut Mobilitätsplaner Jaime Valdés Valverde höchstens 20.000 Euro kosten, wobei auch noch Zuschüsse möglich seien. Bauamtsleiter Kay Koschka verspricht zudem, die Wendemöglichkeit so günstig wie möglich zu planen. Fehrer hält es aber grundsätzlich für falsch, „dafür Geld auszugeben“.

„Mit dieser Variante können wir sehr gut leben“

Nicht nur seine Stadtrats-, sondern auch seine Fraktionskolleginnen und -kollegen sehen das anders. „Wir wissen, dass die Zecher ihre Haltestelle wieder wollten“, sagt Angelika Rundel (SPD), „und es ist richtig, dass sie sie wieder bekommen.“ Günther Brombeiß (FB) sieht in der neuen Linienführung sogar noch weitere Vorteile. „Man kann jetzt mit einer Linie direkt vom Gewerbegebiet nach Reutin fahren.“ Jürgen Müller (LI) findet die neue Linienführung „so gut, dass ich sie mir sogar als endgültige Lösung vorstellen könnte“.

Stadtbus-Chef René Pietsch betont in der Sitzung aber, dass es sich um eine Übergangsvariante handelt. „Wie der Stadtbus künftig organisiert werden soll, kann nicht kurzfristig umgesetzt werden“, sagt er. Ein neues Stadtbuskonzept dauere aber noch „ zwei, drei, vier Jahre“. Teil des Konzepts ist unter anderem die Mobilitätsdrehscheibe am Bahnhof Reutin, die noch nicht gebaut ist.

Wir sind damit sehr zufrieden. Roland Manz

Nun bekommen aber erst einmal die Zecher ihre Haltestelle Grenzsiedlung wieder. Bis Juli müssen sie sich allerdings gedulden. Denn Ende Juni laufe die Genehmigung für die Testphase aus, wie Pietsch im Stadtrat erklärt.

„Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt Roland Manz vom Bürgerforum Zech noch am Mittwochabend im Gespräch mit der LZ. „Mit dieser Variante können wir sehr gut leben.“

Für die Linien 1,2, und vier, an denen der Stadtrat 2022 ebenfalls gedreht hat, wird sich im Juli, wenn die Genehmigung der Testphase ausläuft, nichts ändern. Die Stadt werde bei der Regierung von Schwaben die unbefristete Liniengenehmigung beantragen, wie Sprecherin Bettina Wind auf Nachfrage der LZ schreibt. „Die Übergangsvarianten bleiben bis zum neuen Stadtbuskonzept bestehen.“