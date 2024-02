Preisträger des Baumwettbewerbs ausgezeichnet

In einer kleinen Feierstunde hat Landrat Elmar Stegmann die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs „Bäume unserer Heimat erzählen Geschichten“ ausgezeichnet. „Das ist auch ein Tag zu Ehren des Baumes“, so der Landrat.

In Zusammenarbeit mit dem Heimatkundlichen Dokumentationszentrum des Landkreises Lindau und der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege hatte Landrat Elmar Stegmann im August 2023 den Wettbewerb „Bäume unserer Heimat erzählen Geschichten“ ausgeschrieben. Besonders beeindruckt war die Jury von drei Beiträgen, so das Labdratsamt in einer Pressemitteilung.

Über das Werden ihrer „Manitu-Linde“ hatte Gina Jäckel aus Bad Schachen geschrieben. „Unsere Baumgeschichte lässt sich nicht mit Stichworten beschreiben, weil sie so ungewöhnlich ist: Sie geht auf den Indianer-Speer eines zehnjährigen Buben in Hochbuch zurück.“ 1979, kurz vor dem Umzug nach Bad Schachen, machte sie eine Nachbarin auf eine kleine, junge Linde aufmerksam, die aus der Ligusterhecke herauswuchs. „Während wir noch am Gartenzaun über die Herkunft dieses Bäumchens an dieser ungewöhnlichen Stelle rätselten, kam unser Sohn dazu und klärte uns auf“, schrieb Gina Jäckel. Als kleiner Junge hatte er nach dem Spielen als großer Häuptling der Apachen ein Versteck für seinen außergewöhnlichen Stammes-Speer in der Ligusterhecke gesucht. Schnell war beschlossen: Dieser Baum würde mit umziehen.

Rosa Asmussen aus Mellatz hatte die Geschichte eines Baumriesen eingereicht. „Zur Erstkommunion meines Vaters im Jahr 1928 hatte sich auch sein Patenonkel aus Österreich angekündigt, was zu dieser Zeit eine kleine Weltreise war. Im Gepäck hatte er nicht etwa Süßigkeiten, Spielzeug oder Geld - nein, sein Geschenk für den Buben war der Sämling eines Walnussbaumes. Mittlerweile misst der Baum, der fast jedes Jahr reichlich Nüsse trägt, in der Höhe 20 Meter, in seiner Breite gut 15 Meter und in seinem Stammumfang knappe drei Meter. „Mein großer Wunsch ist es, dass alle künftigen Bewohner meines Elternhauses den inzwischen 98-jährigen Riesen erhalten, lieben und schätzen lernen“, schloss Rosa Asmussen ihre Erzählung.

Theophil Pflaum machte die Jury auf die Geschichte seiner rund 14 Meter hohen Auraucaria aufmerksam. Diese hatte sein Onkel Paul Renz, ein Botaniker aus Leidenschaft, von einem Ausflug in südliche Gefilde mitgebracht. „Ich war immer dabei, wenn mein Onkel Paul sie im Herbst für den harten Winter in einen dicken Mantel einpackte“, erinnert sich Theophil Pflaum. Schließlich aber entschloss sich mein Onkel angesichts des mannsgroßen Stammes, ihn ungeschützt den folgenden Wintermonaten anzuvertrauen. Er postierte sich vor dem Araucaria-Jüngling und sprach: ,Entweder du schaffst's, dann isch's guat, oder ebe et.‘“

Landrat Elmar Stegmann zeichnete Gina Jäckel und ihre „Manitu-Linde“ mit dem ersten Preis aus. Der zweite Preis ging an Rosa Asmussen und ihren Walnussbaum. Mit dem dritten Preis wurde Theophil Pflaum und seine Araucaria ausgezeichnet. „Bäume gestalten nicht nur unseren Lebensraum, prägen unser Landschaftsbild und sind wichtig für unsere Gesundheit. Sie schützen zudem unser Klima, bieten einen vielfältigen Lebensraum und sind unverzichtbarer Teil unserer Heimat“, so der Landrat.

Die Geschichten und Fotos der ausgezeichneten Bäume sind in einer kleinen Ausstellung im Heimatkundlichen Dokumentationszentrum in Weiler zu sehen. Wer Interesse an Heimatgeschichte hat oder Möglichkeiten zum Recherchieren sucht, ist dort willkommen und kann per Mail ([email protected]) einen Termin vereinbaren.