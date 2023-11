Ein 39-jähriger deutscher Staatsbürger und Mitarbeiter der Post AG wird verdächtigt, von August 2023 bis November 2023 Pakete aus dem Postverteilerzentrum in Egg entwendet zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann in diesem Zeitraum mindestens 150 Pakete mit einem Gesamtwert von mindestens 25.000 Euro entwendet. Der Mann verstaute die Pakete demnach bei sich zu Hause und verwendete einzelne Paketinhalte im eigenen Haushalt.

Auf frischer Tat ertappt

Bereits am 2. November konnten in die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Egg in Zusammenarbeit mit der Post AG auf frischer Tat ertappen. Der Mann war geständig. Bei einer Hausdurchsuchung in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Hittisau, Bezau und Au konnten die 150 Pakete sichergestellt werden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft in dem Fall wegen schwerem Diebstahl und Veruntreuung.