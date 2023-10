Ein Ladendetektiv im Lindaupark hat ein Mädchen erwischt, das Kosmetik im Wert von 120 Euro stehlen wollte. Ihr Alter dürfte auch den Detektiv überrascht haben.

Wie die Lindauer Polizei mitteilt, wurde sie am Mittwoch zu zwei Diebstählen in das Lindauer Einkaufscenter gerufen. Bereits um 10 Uhr wurde eine 15-Jährige dabei beobachtet, wie sie mehrere Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in ihren Rucksack steckte und dann versuchte, ohne zu bezahlen das Geschäft zu verlassen. Der Warenwert des Diebesguts betrug 17 Euro.

Gegen 13 Uhr stoppte der Ladendetektiv dann ein erst zwölf Jahre altes Mädchen. Das Kind hatte Kosmetikprodukte im Wert von fast 120 Euro in seine Jackentasche gesteckt und wollte, ebenfalls ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen.

Anzeige und Hausverbot

In beiden Fällen wurde die Polizei gerufen. Gegen beide Mädchen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein, zudem wurde ein längerfristiges Hausverbot im Lindaupark ausgesprochen. Die Zwölfjährige übergaben die Beamten ihrer Mutter.