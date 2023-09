Offenbar unvermittelt hat ein Border Collie eine Frau gebissen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall. Denn die Hundebesitzerin soll einfach weiter gelaufen sein.

Eine 18-jährige Frau aus Lindau lief am Montagabend gegen 18 Uhr von der Fischergasse zu einem Kiosk in der Dammsteggasse, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Dabei traf sie auf eine Frau mit einem schwarz-weißen Bordercollie.

„Beim Vorbeilaufen biss der Hund die 18-Jährige völlig unvermittelt in ihr rechtes Bein“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die junge Frau sei am Unterschenkel verletzt worden.

So wird die Hundebesitzerin beschrieben

„Obwohl die 18-Jährige die Hundeführerin ansprach, lief diese einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.“

Die Hundeführerin wurde wie folgt beschrieben: circa 50 bis 60 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, blaue Jacke. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Lindauer Polizei melden unter 08382/9100.