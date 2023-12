Polizei sucht Helfer - Stellen trotz Vergütung nicht besetzt

Die Polizei hat in Lindau viel zu tun. Vor allem bei den Touristenmassen im Sommer kann sie Hilfe gebrauchen. Dabei sollen Bürger der Stadt eingebunden werden und können sogar etwas verdienen.

Beschwerden wegen Straßenmusik, Fahrradfahrer in Fußgängerzonen oder eine einfache Auskunft gehören zum Aufgabenfeld der Polizei. Doch diese „kleineren“ Aufgaben nehmen wichtige Ressourcen in Anspruch. Deshalb gibt es in Bayern die Sicherheitswacht. Sie soll für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bewohner sorgen.

Jung oder alt, männlich oder weiblich. Das ist egal. Michael Jeschke

Die Mitglieder sollen Hand in Hand mit der Polizei zusammenarbeiten, meint Leiter der Polizeiinspektion, Michael Jeschke. Man bekomme ein Funkgerät, mit dem man direkt im Polizeifunk sei, um schnell Hilfe anzufordern wenn sie benötigt werde. Im Notfall wäre man zusätzlich mit einem Reizgasspray bewaffnet.

Ausbildung über mehrere Wochen

Den Umgang damit lerne man in einer mehrwöchigen Ausbildung. Außerdem seien rechtlichen Grundlagen, Kommunikationsstrategien und Selbstverteidigung Teil der Ausbildung. So sei man auf den Ernstfall gut vorbereitet, meint Jeschke. Über die Übungsleiterpauschale könne man dann acht Euro pro Stunde verdienen.

Michael Jeschke sucht nach tatkräftiger Unterstützung bei der Sicherheitswacht. (Foto: Polizei )

„Zehn bis 15 Stunden sollte man im Monat schon aufbringen“, sagt Jeschke. Dabei seien die Schichten individuell gestaltbar. Jeschke stellt sich pro Monat drei bis vier Einsätze mit einer Länge von zwei bis drei Stunden vor.

Anforderungen an Bewerber

Bewerben könne sich jeder zwischen 18 und 62 Jahren. Die Obergrenze erkläre sich dadurch, dass man mit einer Beschäftigung von fünf Jahren rechne. „Mit 67 ist dann wirklich Schluss“, sagt Jeschke und lacht. Er wünsche sich eine bunt gemischte Gemeinschaft.

„Jung oder alt, männlich oder weiblich. Das ist egal.“ Für ein multilinguales Team sei es auch vorteilhaft, Menschen dabei zu haben, die verschiedene Sprachen sprechen können. Bei den Touristen aus aller Welt wäre das eine große Bereicherung.

So könnte in Lindau in Zukunft ein Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei geschaffen werden. Für die Stadt Lindau fehlen aber die Bewerber. „Das ist seit einem Jahr bewilligt. Wir bekommen das aber nicht zum Laufen“, sagt Jeschke. Er bedauere das und hofft auf tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung.