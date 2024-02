Polizei stoppt überbesetztes Schleuserfahrzeug

Am vergangenen Donnerstag hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz auf der Autobahn neun ukrainische Staatsangehörige in einem Kleinbus aufgegriffen. Das in der Ukraine zugelassene Auto war nicht haftpflichtversichert und verfügte nur über acht Sitzplätze. Die mitreisende siebenköpfige Familie war außerdem nicht im Besitz der notwendigen Reisedokumente, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Keiner der Insassen war angeschnallt und nur zwei der sechs Kinder hatten einen Kindersitz zur Verfügung. Teilweise mussten die Kleinen übereinandersitzen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der 31-jährige Fahrer und dessen 12-jähriger Sohn konnten den Beamten zur Überprüfung gültige deutsche Aufenthaltstitel aushändigen. Die anderen beiden Erwachsenen waren lediglich im Besitz ukrainischer Ausweise. Für die fünf Kinder, im Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren, legten die Eltern lediglich ukrainische Geburtsurkunden, zum Teil nur als Kopie, vor.

Die Bundespolizisten ermittelten, dass alle Ukrainer im Mai 2023 erstmals nach Deutschland eingereist waren und einen Asylantrag gestellt hatten. Die siebenköpfige Familie war bereits im September 2023 in die Ukraine ausgereist. Die Ausländerbehörde hatte daher die Asylverfahren dieser Migranten eingestellt.

Eigenen Angaben des Familienvaters zufolge, waren sie vor zwei Wochen aus der Ukraine über Deutschland für einen Besuch in die Schweiz gereist. Nun seien sie erneut auf der Fahrt in ihr Heimatland.

Die Beamten fanden außerdem heraus, dass für das Fahrzeug des 31-Jährigen in Deutschland kein Versicherungsschutz besteht. Der 31-jährige Fahrer erhielt Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie versuchten Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen. Die Beamten stellten den Transporter samt Schlüssel sicher, nahmen die Dokumente des mutmaßlichen Schleuserfahrers und dessen Sohnes in Verwahrung und leiteten sie am Abend an das für sie zuständige Ausländeramt weiter.

Die anderen strafmündigen Migranten wurden wegen versuchter unerlaubter Einreise angezeigt. Die Bundespolizisten verweigerten ihnen die Einreise nach Deutschland.