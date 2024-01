Innerhalb von zwei Tagen - am 9. und am 11. Januar - gelang es Beamten der Polizeiinspektion Hohenems, zwei unabhängig voneinander gewerbsmäßig agierende Tätergruppen auszumitteln und festzunehmen. Diese Tätergruppen stehen im Verdacht, im Bundesgebiet sowie im Ausland, aber vor allem in Vorarlberg, zahlreiche gewerbsmäßige Ladendiebstähle von hochwertigen Konsumgütern professionell ausgeübt zu haben.

Die erste Tätergruppe mit einem weißrussischen und einem ukrainischen Staatsangehörigen wurde am 9. Januar ausgehoben. Es wurden Parfümflaschen im Verkaufswert von rund 6.400 Euro sichergestellt. Zudem konnten der Tätergruppierung weitere Diebstähle im Bundesgebiet zugeordnet werden.

Gegen einen der Täter bestand ein nationaler Haftbefehl aus Deutschland wegen gleichgelagerter Delikte. Beide Beschuldigten befinden sich nach der Festnahme in Untersuchungshaft.

Hochwertige Alkoholika und Zahnbürstenaufsätze gestohlen

Die zweite Tätergruppe mit zumindest drei rumänischen Staatsangehörigen wurde von den Beamten in Hohenems am 11. Januar ermittelt. Dabei wurden hochwertige Alkoholika und Zahnbürstenaufsätze im Verkaufswert von rund 4.200 Euro sichergestellt.

Zudem konnten den Beschuldigten, welche in unterschiedlichen Zusammensetzungen professionell aufgetreten sein dürften, weitere Straftaten in Dornbirn, Hohenems, Rankweil und Egg mit einem weiteren Schaden von rund 4.000 Euro nachgewiesen werden. Zwei Mitglieder dieser Tätergruppe befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.