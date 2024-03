Polizei kündigt Motorradkontrollen zum Saisonstart an

Spätestens ab dem 1. April geht für die Mehrheit der Kradfahrer mit Saisonkennzeichen die Fahrt auf zwei Rädern wieder los. Zum Saisonstart kündigt die Polizei Schwerpunktkontrollen an.

Aufgrund der in der Vergangenheit regelmäßig auffälligen Unfallzahlen und der positiven Erfahrungen in den letzten Jahren planen Beamtinnen und Beamte des Präsidiums erneut zielgerichtete Motorradkontrollen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Diese Kontrollen finden einerseits auf den beliebten Motorradausflugsstrecken, aber auch ganz bewusst bei täglichen Streifenfahrten abseits der Ausflugszielen statt.