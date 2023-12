Hätte sie längst abgeben sollen

Unerlaubter Waffenbesitz: Polizei findet Schusswaffe und Pistole in Wohnung

Lindau / Lesedauer: 1 min

Gleich mehrere Waffen hat die Polizei in mehreren Wohnungen gefunden - auch in Weingarten. (Foto: Oliver Killig/dpa )

Nicht nur in Lindau, auch in einer Wohnung in Weingarten tauchen Waffen auf. Eigentlich darf der 34-Jährige sie gar nicht besitzen. Was ihm jetzt droht.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 15:00 Von: Ronja Straub