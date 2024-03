Lindau

Polizei findet gefälschte Flüchtlingsdokumente

Lindau

Die Bundespolizei überprüft Personalien in einem Fernreisebus. (Foto: Bundespolizei )

Die Polizei hat einem Mann aus Syrien am vergangenen Sonntag die Einreise nach Deutschland verweigert. Dieser habe bereits am Vortag versucht, mit gefälschten Dokumenten über den Grenzübergang Hörbranz einzureisen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.