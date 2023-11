Eric Beißwenger ist plötzlich Minister. Wie der CSU-Abgeordnete aus dem Stimmkreis Lindau-Sonthofen die überraschende Ernennung und den Trubel um seine Person erlebt.

Herzlichen Glückwunsch Herr Beißwenger. Wie geht es Ihnen nach dem turbulenten Tag? Haben Sie schon alle Glückwünsche gelesen?

Vielen Dank, mir geht es sehr gut. Ich habe unglaublich viele Glückwünsche auf allen möglichen Kanälen bekommen. Ich schätze mal, es geht an die tausend: über SMS, WhatsApp, soziale Medien, aber auch per Post. Das ist schon sehr bewegend. Ich freue mich sehr darüber, habe es aber noch nicht geschafft, alle zu lesen, geschweige denn zu beantworten.

Für viele kam Ihre Ernennung zum Europaminister überraschend. Hatten Sie insgeheim damit gerechnet?

Mit so was kann man nicht rechnen. Es ist schon eine Auszeichnung, Abgeordneter zu sein, da muss man demütig bleiben. Im Vorfeld wurde zwar diskutiert, dass Schwaben einen Kabinettsposten bekommen soll. Aber welcher das sein soll, und wer ihn schließlich bekommt, war unklar. Dass die Wahl auf mich gefallen ist, war für mich überraschend und sehr erfreulich.

Aber spätestens als Sie am Dienstagabend die Einladung in die Staatskanzlei bekommen haben, dürften Sie schon eine Ahnung gehabt haben ...

Vom Beauftragten der bayerischen Staatsregierung über den Staatssekretär bis hin zum Minister: Es gibt viele Posten zu vergeben. Ich bin dem Ministerpräsidenten sehr dankbar für das hohe Vertrauen, das er in mich setzt.

Es wird erzählt, dass Markus Söder Gespräche mit potenziellen Amtsanwärtern immer unter vier Augen führt, damit vorab nichts nach außen durchsickert. Und falls doch, sei die Quelle der Indiskretion schnell klar. War das bei Ihrem Gespräch auch so?

(lacht) Es ist richtig, dass vorher nichts lanciert werden soll. Ob das aber der Grund für das Vier-Augen-Gespräch ist, kann ich nicht beurteilen. Mehr kann ich zu den Details des Gesprächs aber nicht sagen.

Die Schwerpunkte Ihrer politischen Arbeit lagen bisher auf anderen Bereichen. Ist das ein Nachteil für einen Europaminister?

Umwelt, Landwirtschaft und Wirtschaft sind ganz klar Europathemen. Europa ist für uns wahnsinnig wichtig, wird aber in der Bevölkerung oft kritisch beäugt. Ich sehe meine Aufgabe auch darin, die positiven Seiten herauszustellen: wie wir von Europa profitieren ‐ und zwar nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht.

Warum braucht Bayern einen eigenen Europaminister ‐ reicht da nicht die Bundespolitik?

Deutschland ist 2023 Schlusslicht in Europa beim Wirtschaftswachstum. Bayern wäre das, wenn es selbstständig wäre, sicher nicht. Wir haben den Anspruch, auch in Europa eigene Akzente zu setzen und die bayerischen Interessen einzubringen. Das sind wichtige Aufgaben.

Vom Abgeordneten zum Minister: Wie verändert sich dadurch Ihre Arbeit?

Bisher war ich nur während der Sitzungswoche in München. Nun bin ich in der Staatskanzlei und nehme in ganz Bayern, Europa und in der ganzen Welt Termine wahr. Für mich ändert sich gefühlt erst einmal alles. Was genau, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich bin nicht als Europaminister geboren und muss mich erst einfinden in die neue Aufgabe.

Was sagt Ihre Familie zu Ihrer neuen Aufgabe?

Die sieht das mit einem großen lachenden, aber auch einem weinenden Auge, weil ich dann weniger zuhause bin. Aber unsere Landwirtschaft ist bei unserem ältesten Sohn, der den Hof übernommen hat, in guten Händen.

Haben Sie bei all den Terminen im In- und Ausland überhaupt noch Zeit für Besuche in Ihrem Stimmkreis?

Ich werde sicher nicht mehr so oft da sein können wie in der Vergangenheit. Aber ich werde sicher trotzdem noch Zeit finden, um Termine im schönsten Stimmkreis in Bayern wahrzunehmen.