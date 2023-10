Plastifizierte Leichen in der Inselhalle

Die Ausstellung „Echte Körper ‐ Von den Toten lernen“ ist am 21. und 22. Oktober in der Lindauer Inselhalle zu sehen. Einer Pressemitteilung zufolge wird anhand einer umfangreichen wissenschaftlichen Sammlung von circa 200 didaktisch wertvollen anatomischen Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Skeletten, Gliedmaßen, Organen, Organblöcken, Funktionssimulatoren, Tastmodellen und Moulagen medizinisches Wissen vermittelt. Ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers dienen neben den Exponaten der Wissensvermittlung, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Öffnungszeiten an beiden Ausstellungstagen sind von 11 bis 18 Uhr. Es werden keine Führungen angeboten. Tickets kosten ab zwölf Euro und sind nur an der Ausstellungskasse vor Ort erhältlich.