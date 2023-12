Die Festtage stehen vor der Tür. Einige fürchten sich aber vor der ruhigen Zeit. Es wird still und manchmal auch einsam. Eduardo Cano will das nicht zulassen.

Für Heiligabend hat sich Cano etwas Besonderes überlegt. Er lädt zu einem gratis Essen in seiner Pizzeria Eduardo ein. „Jeder der kommt, bekommt eine Pizza und ein Getränk“, sagt Cano. Er bietet auch einen Abholservice für Leute an, die sonst nicht vorbeischauen können. Er will jeden und nicht nur Bedürftige ansprechen.

Die Aktion gibt es nicht zum ersten Mal. „Vor Corona habe ich das schon mal gemacht“, sagt Cano. Damals berichteten viele Medien darüber. Das schreckte laut Cano manche Leute ab. Sie hätten Angst vor der Aufmerksamkeit gehabt, meint er. An Heiligabend selbst seien dann aber keine Medien da gewesen.

Hilfsbereitschaft in der Heimat

Dafür aber ungefähr 15 Personen, die zusammen das Weihnachtsfest bei kostenloser Pizza feierten. „Ich hoffe, dass dieses Jahr noch mehr kommen“, sagt Cano. In der Zeit nach Weihnachten habe er überwältigende Rückmeldung von seiner Kundschaft bekommen. Viele lobten das Projekt. „Da war ich richtig stolz.“

Auch diese Pizza gibt es an Heiligabend kostenlos. (Foto: nyf )

Der 64-Jährige, der aus Tirana stammt, will Menschen helfen. „Mir wurde in Albanien beigebracht, hilfsbereit zu sein“, sagt Cano. Er halte die Vorstellung nicht aus, dass Menschen einsam und im Stillen Weihnachten feiern müssen.

Zwei Familien

Cano ist auf alles vorbereitet „Ich habe genug Leute die mir freiwillig helfen“, sagt er. Normal sei er alleine, aber an Heiligabend hätten sich viele gemeldet. Auf die Frage warum er nicht mit seiner Familie feiern würde, antwortet Cano: „Die Pizzeria ist meine Familie.“

Seine richtige Familie helfe ihm aber so gut es geht. „Meine Tochter hat vor kurzem ein Kind bekommen“, sagt Cano. Nach Heiligabend besuche sie ihn trotzdem.

Aber auch an den Feiertagen danach gönnt er sich keinen Urlaub. Er öffnet seine Pizzeria auch über die Feiertage. „Ich bin jeden Tag hier“, sagt Cano und lacht.

Neue Umgebung für die Pizzeria

In diesem Jahr begrüßt Cano seine Kundschaft in neuen Räumlichkeiten im Schützenhaus. Hier fänden mehr als 100 Gäste einen Platz. An seinem neuen Standpunkt fühlt er sich wohl. „Die Ruhe hier ist schön“, sagt der 64-Jährige, der die Pacht vor zwei Monaten übernommen hat.

Die Lage sei perfekt für lange Spaziergänge in der Natur und er genieße die Nähe zum Wald. So kann Eduardo Cano während der besinnlichen Zeit vielleicht doch kurzzeitig die Arbeit hinter sich lassen, um wenigstens ein paar ruhige Momente für sich zu haben.