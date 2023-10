Pinschermischling „Chase“ wartet auf ein neues zu Hause

„Chase“ ist ein Pinschermischling, der sich seit Juli im Tierheim befindet. Geboren ist der temperamentvolle Vierbeiner am 15. Juni 2022. Chase ist Fremden gegenüber noch ängstlich. Bei seiner Bezugsperson jedoch verschmust und anhänglich. Er ist lernfreudig und sollte noch eine Hundeschule besuchen. Mit kleinen Kindern kommt er nicht zurecht. Chase ist ein kastrierter, gechipter, junger Rüde, der gefordert werden will und kein Anfängerhund. Von seinem zukünftigen Besitzer wird also Hundeerfahrung vorausgesetzt. Diese muss liebevoll als auch konsequent sein, denn der Vierbeiner muss wissen, wer der Chef ist. Die Grundkommandos befolgt er. Er sucht aktive, fitte Leute, die mit ihm viel unternehmen. Dann wird er ein anhänglicher, treuer Kerl. Tierfreunde, die sich für Chase interessieren sollten also entsprechend viel Zeit und Geduld mitbringen, dann wird er sein neues Zuhause schätzen. Wer mehr über den Pinschermischling erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau (Telefon: 08382/ 72365) in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de