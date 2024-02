Den Milchviehbetrieb hat Georg Bauer schon vor einiger Zeit aufgegeben. Er möchte in Rente gehen und hat keinen Nachfolger für seinen Hof. Auf seinen Wiesen entsteht nun eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Ein Pilotprojekt, das auch einige seiner Kollegen interessant finden.

In einer Fachzeitschrift habe er gelesen, dass die Firma DHB-Solar mit Sitz in Kempten Flächen für Photovoltaik-Anlagen sucht, erzählt Bauer. Er meldete sich, die Firma war interessiert.

Mittlerweile ist alles geklärt: 2,4 Hektar Wiese verpachtet der Lindauer an die Firma, das sind mehr als drei Fußballfelder. Diese wird dort Solarmodule mit einer Gesamtfläche von 1,2 Hektar aufbauen. Der Lindauer Stadtrat hat bereits zugestimmt.

So viel Pacht zahlt die Firma

Es ist ein durchwachsener Montagnachmittag. Immer wieder schieben sich dicke schwarze Wolken vor die Sonne und bringen etwas Nieselregen mit. Mitarbeiter von Bauamt, Planungsbüro und DHB-Solar haben zu einer Info-Veranstaltung eingeladen.

Etwa 50 Menschen haben sich vor dem Hof von Georg Bauer in Waltersberg versammelt. Viele von ihnen sind ebenfalls Bauern. „Ich habe auch so eine Fläche. Was muss ich genau machen, wenn ich da auch eine Photovoltaik-Anlage drauf machen will?“, fragt einer von ihnen. Ein anderer will wissen, wie viel Pacht die Firma zahlt.

Georg Bauer (Zweiter von rechts) hat sich dafür entschieden, sein Grundstück an eine Firma zu verpachten, die darauf eine Photovoltaik-Anlage baut. Der Stadtrat hat dem Projekt bereits zugestimmt.e Wiesen. (Foto: Julia Baumann )

Die DHB-Solar biete zwischen 3000 und 3500 Euro pro Hektar und Jahr, erklären die Mitarbeiterinnen Julia Albrecht und Sofia Ntineli. Möglich sei auch, dass der Landwirt an den Gewinnen der Anlage beteiligt werde.

Lindaus Stadtplanerin Iris Möller erklärt, dass es zwei Arten von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außenbereich gibt. Liegt das Grundstück liegt an einer Autobahn oder an Bahngleisen, gilt es als privilegiert. Dort kann dann einfach eine Photovoltaik-Anlage gebaut werden.

Schafe können zwischen den Modulen grasen

Wenn das Grundstück wie die Wiese von Georg Bauer mitten im Hinterland liegt, muss der Stadtrat zustimmen. Dann wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan geändert.

Die Solaranlage in Waltersberg soll links und rechts von der kleinen Straße entstehen. Sie wird mit einem Zaun und einer Hecke umschlossen und durch ein Überwachungssystem geschützt sein. Zur Straße hat die Anlage jeweils einen Abstand von drei Metern. Die Streuobstwiese im Süden der Anlage bleibt erhalten, es sollen zudem noch zehn weitere Bäume gepflanzt werden.

Die Anlage selbst besteht aus 6282 Modulen. Der Stromspeicher, der ebenfalls an der Anlage gebaut werden soll, könne bis zu drei Megawattstunden Strom speichern. „Und er lädt zwei- bis dreimal am Tag“, erklärt Sofia Ntineli von DHB-Solar. Die Firma geht davon aus, dass die Anlage mehr als 700 Haushalte mit Strom versorgen wird.

Verteilt wird der Strom über Erdkabel, Abnehmer werde die Elektrizitätsgenossenschaft Schlachters (EGS) sein. Das Gras in der Anlage soll etwa zweimal pro Jahr gemäht werden, unter den Modulen können aber auch Schafe grasen. Die Firma rechnet damit, dass die Anlage 20 bis 30 Jahre in Betrieb sein wird. Möglich sind laut Bebauungsplan höchstens 40.

„Hier muss man Rücksicht auf die Landschaft nehmen“

Kritik kommt an diesem Nachmittag von Klaus Burger. Er habe nichts gegen Freiflächen-Photovoltaik, beteuert er. Doch an dieser Stelle passe sie nicht. „Man muss Rücksicht auf die Landschaft nehmen“, sagt er. „Das ist einer der wenigen unberührten Bereiche, die wir noch haben.“

Seiner Ansicht nach sollte das Bauamt erst einmal ein „übergeordnetes Konzept“ erstellen, in dem festgelegt ist, wo es in Lindau noch mögliche Flächen für Photovoltaik gibt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma DHB-Solar, der Planungsfirma und vom Bauamt informieren am Montagnachmittag über die geplante Photovotaikanlage in Waltersberg. (Foto: Julia Baumann )

Das Bauamt sah dazu bisher keinen Anlass, erklärt Stadtplanerin Iris Möller. „Das ist der einzige Antrag, den wir bisher hatten.“ Es mache wenig Sinn, im Vorfeld Flächen auszuweisen. Schließlich hänge es von den Bauern ab, ob diese eine solche Anlage wollten.

An diesem Montagnachmittag jedenfalls sieht es so aus, als würden Iris Möller und ihre Kollegen bald noch ein paar weitere Anträge für Freiflächen-Photovoltaikanlagen bearbeiten müssen.

Die Chancen stehen gut, dass der Stadtrat diese dann durchwinkt. Die Anlage in Waltersberg wurde mit nur einer Gegenstimme beschlossen. „Selbst wenn wir alle Dächer voller Photovoltaik-Anlagen bekommen, wird es nicht reichen“, erklärt Matthias Kaiser (Bunte Liste) den Zuhörern. „Wir brauchen solche Flächen.“

Georg Bauer jedenfalls wirkt froh darüber, dass er diesen Schritt gegangen ist. „Für mich ist das eine Möglichkeit, meine Rente aufzubessern.“