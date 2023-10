Philipp Hochmair kommt wieder nach Lindau

Welche Relevanz hat Goethes berühmter gefühlsschwangerer Briefroman über den liebeskranken Werther noch in den Zeiten von „Instagram“- und „Smartphone“-Kultur?

In einem Schauspielsolo am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr im Theater erzählt Schauspielstar Philipp Hochmair Werthers Geschichte. Der Auftritt ist angesiedelt zwischen Lesung, Monodrama und Performance, Nah am Originaltext und dennoch aus heutiger Sicht. Hochmair liest aus Goethes Briefroman vor: von dem jungen Mann, der sich ‐ zum ersten Mal von zu Hause weg ‐ in eine unmögliche Liebesgeschichte stürzt. Er bannt seine Gefühle auf Leinwand und die Video-Projektionen werden zu seinem Roadmovie. Es beginnt eine intensive Innenschau in die Seele eines Unglücklichen, seine verzweifelte Verliebtheit in Lotte, sein Schwärmen und Sehnen und die Mechanismen der Selbstzerstörung.

Nicolas Stemanns Fassung von „Die Leiden des jungen Werther“ schlägt gekonnt die Brücke zwischen Sturm und Drang und dem Lebensgefühl der Jugend von heute, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.