Philip Bradatsch kommt ins kleine Zeughaus

Philip Bradatsch, auch bekannt als Übersetzer von Bob Dylan oder Jeff Tweedy, kommt mit seinem neuen Album zu einem Solokonzert ins kleine Zeughaus. Bradatschs Songtexte sind bittersüße Miniaturen mit wortgewaltigen Metaphern über die Liebe und das Leben in stürmischen Zeiten, heißt es in der Ankündigung. In der Tradition großer amerikanischer Songwriter findet Bradatsch seine eigenen musikalischen Wurzeln mit seinen deutschsprachigen Texten. Das Konzert am Samstag, 2. März, im kleinen Zeughaus beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten zu 19 Euro, ermäßigt 16 Euro, sind erhältlich an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark, an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle sowie unter www.zeughaus-lindau.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse.