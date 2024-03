Phil Campbell And The Bastard Sons rocken im Vaudeville

Phil Campbell And The Bastard Sons sind am Donnerstag, 4. April, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Club Vaudeville zu Gast. Ursprünglich als Nebenprojekt in den letzten Jahren von Motörhead gegründet, beschloss die Band, noch einen Schritt weiter zu gehen und enthüllte beim Wacken Open Air 2016 den neuen Namen Phil Campbell And The Bastard Sons.

Angeführt von einem der angesehensten Gitarristen des Genres und vervollständigt durch seine Söhne Todd, Tyla und Dane ging die Band 2017 mit einer großen Portion guten Willens, ein paar Motörhead-Covers und einer Handvoll neuer Songs auf Tournee. Als die Band im Januar 2018 ihr Debütalbum „The Age Of Absurdity“ veröffentlichte, hatte sich dieses ehrliche Rock’n’Roll-Unternehmen organisch zu einer ziemlich großen Sache entwickelt. Das Album erhielt zahlreiche großartige Kritiken und erhielt bei den Metal Hammer Awards 2018 eine Trophäe für das „Beste Debütalbum“. Zwei Jahre später, während des Lockdowns von Gitarrist Todd Campbell aufgenommen und bearbeitet, war das zweite Album genau das, was die Leute brauchten. Es heißt „We’re The Bastards“ und war größer, besser und mit den Top 40-Einstiegen in die nationalen Charts in vier Ländern sogar noch rauer und erhebender als sein Vorgänger.

Karten für das Konzert in Lindau gibt es für 40 Euro unter