Phantastische Malerei, Zeichnungen und Skulpturen

- „Flügge“ lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Galerie Skulpturale. Der Untertitel „Zeichnung, Malerei, Skulptur“, der auf eine wie auch immer geartete Trennung der drei bildnerischen Medien schließen lassen könnte. Nur, dass es der Künstlerin Saskia Niehaus mehr an einem Zusammenspiel liegt. Heraus kommen Werke, die auf den ersten Blick skurril anmuten mögen. Dass viel mehr dahinter steckt, verriet sie in einem Gespräch anlässlich der Vernissage am Samstag zusammen mit Galeristin Luisa Ueberhorst.

Ihr Interesse gelte dem Kreatürlichen, womit alle Lebewesen gemeint sind, Mensch und Tier, sagt Niehaus. Die Künstlerin ist 1968 in Essen geboren und lebt heute in Köln.

Gezeichnet habe sie schon immer und das unter dem Motto: „Was sehe ich überhaupt?“. Ihr liegt an wertfreien Wahrnehmungen, die sich nicht an vorgefertigten Meinungen orientieren. Demgemäß existieren für sie keine Rubriken wie das Schöne oder Hässliche.

Für Niehaus ist alles in einem Flow, also fließend, und nicht kopfgesteuert. So habe sie in früheren Jahren auf Bildtitel verzichtet, um das Wahrnehmungsfeld offen zu lassen. Jetzt tragen ihre Bilder und Skulpturen Namen wie „Einklang“, „Kuss“, „Phoenix leicht“ oder schlicht „Eule“. Letztere ist freistehend auf einem Podest platziert. Ihr weißes Federkleid besteht aus Flachsfasern und ist mit Gouachefarbe übergangen. Dass sie überhaupt einen dreidimensionalen Körper hat, verdankt sie einem Drahtgerüst, das Niehaus absichtlich nicht ganz verbergen will. Es betone den grafischen Aspekt.

Die Vorderseite gibt den Blick frei in sein Inneres. Auslöser für deren Gestaltung war der nächtliche Schrei eines solchen Tieres, woraufhin in Niehaus ein inneres Bild entstand. Das bietet einen Zugang zur Welt der Künstlerin, in der weit über äußere Erscheinungsbilder hinaus die Tiefe zählt.

Ihre Einzelausstellung präsentiert Zeichnung, Malerei und Skulptur. Eine spielerisch-sinnliche Harmonie herrscht zwischen den Kreaturen, die von außen betrachtet aus dem Reich des Phantastischen zu stammen scheinen. Es sind Malereien menschlicher, meist weiblicher Körper, die mit dem eines Krokodils oder eines Fuchses zusammen gehen.

Im Zentrum der Ausstellung hat sie eine Auswahl an kleinen Skulpturen arrangiert. Sie verbinden Fundstücke mit Figuren aus Keramik. Dabei kommt es zu erstaunlich überraschenden Bildern, wenn sich der kleine Keramikkörper einer „Truthenne“ mit einem Tannenzapfen. Was angeblich nicht sein kann, wird im Schaffen von Saskia Niehaus Realität.

