Pfosten schützen Schulweg in Reutin

Mithilfe von flexiblen Pfosten hat die Stadt Lindau den Gehweg an der fünfarmigen Kreuzung Motzacher Weg, Bräuweg, Hammerweg und Oberreutiner Weg abgetrennt. Der Weg soll damit sicherer für Passantinnen und Passanten sein. Eine Durchfahrt zwischen Oberreutiner Weg, Bräuweg und Motzacher Weg ist nicht mehr möglich.

Angekündigt hat die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Lindau die Maßnahme bereits Ende April. Am 16. und 17. August wurde sie nun in Zusammenarbeit mit den Garten– und Tiefbaubetrieben (GTL) umgesetzt. Damit können die Schulkinder im kommenden Schuljahr die Kreuzung entlang einer Markierung, die über die Kreuzung führt, von Gehweg zu Gehweg geschützt neben den Pfosten überqueren. Da die Pfosten rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres installiert wurden, können Eltern die neue Situation gemeinsam mit ihren Kindern noch üben, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

In der Vergangenheit hatte der weiträumige Kreuzungsbereich mit fünf Straßenarmen insbesondere ortsunkundige oder unerfahrene Verkehrsteilnehmer häufig überfordert, heißt es weiter. Vor allem Schulkinder hatten beim Überqueren der Kreuzung Schwierigkeiten.

Die flexiblen Pfosten bringen laut Stadt zwei weitere Vorteile mit sich: Zum einen werde der häufig überörtlich stattfindende Schleichverkehr durch die Wohngebiete ausgebremst. Zum anderen teste die Straßenverkehrsbehörde mit der Trennung eine neue Verkehrsführung, die das Verkehrsgutachten zur Erschließungsplanung des Baugebietes „Oberes Rothenmoos“ vorschlägt.

Rückfragen zur neuen Verkehrsführung beantwortet die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Lindau unter [email protected] oder telefonisch unter 08382/918325.