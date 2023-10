Die Pfänderbahn in Bregenz stellt wegen Revisionsarbeiten vom 6. November bis 6. Dezember den Fahrbetrieb ein, wie die Pfänderbahn schreibt. Solche Arbeiten stehen in regelmäßigen Abständen an.

Diesen Herbst dauern sie allerdings ungewöhnlich lange, weil einige für dieses Jahr vorgesehene Arbeiten nicht parallel durchgeführt werden können, heißt es in der Mitteilung. Betriebsleiter Berthold Martan, sein Team und externe Fachkräfte prüfen die Bremsen, kürzen das Seil und wechseln Öl.

Großer Ölwechsel alle acht Jahre

„Routinemäßig werden wir die Technik der Pfänderbahn auch heuer wieder auf Herz und Nieren prüfen“, lässt sich Thomas E. Kinz, Vorstand der Pfänderbahn AG, zitieren. Das im vergangenen Jahr erneuerte Seil wird um circa fünf Zentimeter gekürzt. Denn neue Seile unterliegen laut Mitteilung einer leichten, plastischen Dehnung. Um das Seil zu kürzen, wird eine Spleißbrücke über dem Parkplatz an der Talstation aufgebaut.

Alle acht Jahre steht ein großer Ölwechsel an. Dieses Jahr ist es wieder so weit. Zudem wechseln die Fachkräfte einen Hydraulik-Kolben. Sie kontrollieren die Klemmen und führen eine magnetinduktive Seilprüfung durch. Laut Mitteilung ist auch der Tausch der Hydraulik-Druckschläuche sowie eine zusätzliche Seilprüfung vorgesehen.

Optischer Höhepunkt bei Bremstest

Seilreiter, die für die Führung des Zugseils verantwortlich sind, werden zur Schonung des Tragseiles versetzt und die Rollenlager gewechselt.

Den Abschluss der Revisionsarbeiten bildet eine Überprüfung aller Programme: Sämtliche Fahrgeschwindigkeitsprogramme und Bremsarten werden getestet und mit den festgelegten Werten verglichen.

Einen optischen Höhepunkt bildet demnach wieder das Entleeren der Kabine. Die Kabine wird zur Prüfung der Bremsen mit 6000 Liter Wasser in Großbehältern bestückt und anschließend entleert.

Eindrücke von den Revisionsarbeiten gibt es laut Mitteilung auf den Social-Media-Kanälen der Pfänderbahn. Gegen Ende der Arbeiten steht eine groß angelegte Bergeübung an, die gemeinsam mit der Feuerwehr und der Bergrettung trainiert wird.