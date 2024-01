„Nach 35 Jahren im Unternehmen, davon 25 Jahre als Geschäftsführer, gibt Peter D. Dornier zum 1. Juli 2024 die operative Führung der Lindauer Dornier GmbH ab, um in den Aufsichtsrat des Familienunternehmens zu wechseln“, schreibt die Firma in einer Pressemitteilung am Mittwochvormittag.

Sein Nachfolger als Sprecher der Geschäftsführung wird Andreas Kückelmann, bisher Technischer Geschäftsführer bei Dornier. Unterstützt werde er vom kaufmännischen Geschäftsführer Franz-Peter Matheis.

Er habe sich jetzt für diesen Schritt entschieden, sagt der 63-Jährige im Gespräch mit der Lindauer Zeitung, „damit noch genug Zeit für eine gute Übergabe bleibt“, wie er sagt. „Mein Vater Peter Dornier war zur Zeit seines Schlaganfalls aktiv als Geschäftsführer tätig.“ Eine solche Situation wolle er vermeiden helfen.

„Ich bin nach meiner Mutter jetzt der Familienälteste“, sagt Peter D. Dornier. Auch für sie und die Aufgaben in Holding und Stiftung wolle er in Zukunft mehr Zeit haben.

Peter D. Dornier hat zwar Kinder, von ihnen ist aber keines im Unternehmen tätig. „Wir nehmen die Familie nur dann ins Unternehmen, wenn sich auch ein geeigneter Kandidat findet“, sagt er. „Familienmitglieder der nächsten Generation sind eher künstlerisch unterwegs, zum Teil sehr erfolgreich - und das ist auch richtig so.“

Der geplante Wechsel an der Spitze sei Teil einer Verjüngung der operativen Ebene mit dem Ziel, das Familienunternehmen fit zu machen für die Zukunft. „Mit der Übergabe der operativen Geschäftsführung und dem geplanten Wechsel in den Aufsichtsrat folge ich der Tradition bei Dornier, Bewährtes mit Neuem zu verweben“, wird Peter D. Dornier zitiert. „Ich werde mich künftig auch im Aufsichtsrat mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Lindauer Dornier als unabhängiges, international tätiges Familienunternehmen erhalten bleibt und erfolgreich weitergeführt wird.“

1999 übernahm Peter D. Dornier den Vorsitz

Peter D. Dornier trat 1989 nach seinem Maschinenbaustudium in Esslingen und der Diplomarbeit im Triebwerksbau bei der Firma MTU in München in das Familienunternehmen ein, das sein Vater Peter Dornier im Sommer 1949 mit Ingenieuren aus dem Dornier-Flugzeugbau in Lindau-Rickenbach gegründet hatte.

1999 übernahm Peter D. Dornier den Vorsitz und hat laut Pressemitteilung die technologische Ausprägung der Firma weiter vorangetrieben - mit Unterstützung seiner Mitarbeiter. „Dass die Lindauer Dornier in den 75 Jahren ihres Bestehens von einem kleinen Pflänzchen zu einem stattlichen Baum gewachsen ist, verdanken wir vor allem dem Einsatz und den guten Ideen unserer Belegschaft“, sagt Peter D. Dornier.

Der Geschäftsbereich Webmaschinen sei in seiner Zeit als Geschäftsführungsvorsitzender geprägt gewesen durch den steigenden Bedarf an technischen Textilien. „Egal ob Airbags, Schutzbekleidung, Fahrzeugreifen oder hochwertige Textilien aus Seide, Wolle und Leinen - alles, was auf eine Garnspule gewickelt werden kann, lässt sich auf einer Webmaschine von Dornier verarbeiten“, so Peter D. Dornier.

Als er 1999 die Geschäfte der Lindauer Dornier übernommen hatte, waren Smartphones, Photovoltaikanlagen und Elektroautos in großen Stückzahlen noch Zukunftsmusik. Heute konstruiert, entwickelt und baut Dornier im Geschäftsbereich Sondermaschinen Anlagen, auf denen Kunden des Unternehmens Spezialfolien unter anderem für Smartphones, Solaranlagen und Lithium-Ionen-Akkus von Elektrofahrzeugen herstellen.

Was die Lindauer Dornier mit Rennautos und Flugzeugen zu tun hat

Damit habe Peter D. Dornier das traditionsreiche Familienunternehmen vom Bodensee mit drei wichtigen und wachstumsstarken Zukunftsfeldern „verwoben“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Auch Folien zum Verpacken von Lebensmitteln und Medikamenten werden auf den Anlagen hergestellt. „Im Bereich der Maschinen zur Herstellung biaxial verstreckter Polyesterfolie (BOPET) ist die Lindauer Dornier Markt- und Technologieführer.“

Im Jahr 2014 gründete Peter D. Dornier den Geschäftsbereich Composite Systems (CS). „Das Unternehmen entwickelt hier modernste Anlagen für die skalierbare Serienproduktion von hochwertigen und zugleich kostengünstigen Composite-Halbzeugen aus Carbon, Glas und Aramid für die wachsende Faserverbundindustrie“, schreibt die Firma.

Zulieferer produzieren auf CS-Anlagen Leichtbauteile für Sportartikel, Hochleistungsfahrzeuge und Flugzeuge. In gewisser Weise habe der Enkel von Claude Dornier das Unternehmen damit zu seinen Wurzeln zurückgeführt: „Ging bei Gründung der Lindauer Dornier das Wissen der ehemaligen Flugzeugingenieure um Gründer Peter Dornier im Bau von Webmaschinen auf, so fließt heute das Know-how der Dornier-Ingenieure in die Fertigung von Komponenten für die neuesten Fluggeräte mit ein.